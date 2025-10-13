Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 52χρονης που αγνοούνταν στην Τούμπα

Τέλος στην αγωνία για τη 52χρονη Θεοδώρα Σεφέρη., καθώς η βρέθηκε σώα το πρωί της Δευτέρας (13/10). Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

Εντοπίστηκε σήμερα, Δευτέρα (13/10) η 52χρονη Θεοδώρα Σεφέρη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) από την περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ευαισθητοποιημένος πολίτης που εντόπισε την ενήλικη, διαπίστωσε ότι χρειάζεται βοήθεια και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Ακολούθως, διασώστης του ΕΚΑΒ, που αναγνώρισε την γυναίκα, καθώς είχε ενημερωθεί από το Missing Alert, κάλεσε στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες» και ενημέρωσε για τις πληροφορίες.

Το αποτέλεσμα των ενεργειών των ευαισθητοποιημένων πολιτών, ήταν η Θεοδώρα Σεφέρη να λαμβάνει την φροντίδα που έχει ανάγκη

.Για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε καθοριστική η ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert και η συνδρομή των πολιτών στον άμεσο εντοπισμό της αγνοούμενης και στην περίθαλψή της.«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Θεοδώρα Σεφέρη και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/