Ακρόπολη: Βρέφος εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Ένα βρέφος εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη.

Βρέφος περίπου 30 ημερών βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος το οποίο βρέθηκε ζωντανό, εντόπισε μια 55χρονη γυναίκα σε πάρκο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Παίδων Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ant1news, μετά τον εντοπισμό του βρέφους, μια γυναίκα εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια και ανέφερε πως παρέδωσε το παιδί σε άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, για να κάνει ψώνια, ωστόσο εκείνος πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε.

