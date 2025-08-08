Αλαλούμ στα λιμάνια: Αναχωρούν πλοία παρά το απαγορευτικό

Σε ρόλο θεατή βρίσκεται το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς, ενώ παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων, κάποια πλοία αναχωρούν κανονικά. Μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών και ελλιπής ενημέρωση.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών στα λιμάνια της χώρας, όπου από το πρωί της Παρασκευής (8/8) υπάρχει απαγορευτικό για τον απόπλου των πλοίων, με τις καταγγελίες για ελλιπή ενημέρωση να αυξάνονται όσο περνούν οι ώρες και το αλαλούμ να κρατεί καλά.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής τα τροποποιημένα δρομολόγια λόγω καιρικών συνθηκών. Τα δρομολόγια που είναι διαγεγραμμένα στον παρακάτω πίνακα είτε δεν εκτελέστηκαν είτε δεν θα εκτελεστούν.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για γενικό απαγορευτικό, όπως προκύπτει στην πράξη. Οι εταιρείες εξετάζουν κάθε προορισμό ξεχωριστά σταθμίζοντας –σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα– αν οι τοπικές καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τον απόπλου. Και σε κάποιες περιπτώσεις, τα πλοία αναχωρούν κανονικά παρακάμπτοντας το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να παραμένει σε ρόλο θεατή.

Κάποιοι επιβάτες, δε, αναμένεται να μεταβούν σε διαφορετικά νησιά από αυτά του τελικού προορισμού τους και να αναχωρήσουν το Σάββατο γι’ αυτόν, εφόσον επιτραπεί από τις καιρικές συνθήκες.

Το Λιμενικό ζητά από τους πολίτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες για τις νέες ώρες αναχώρησης προκειμένου να μην προσεγγίζουν τα λιμάνια όπου ήδη παρουσιάζεται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα εξαιτίας των εκατοντάδων οχημάτων που παραμένουν εκεί λόγω των ακυρωμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Σημειώνεται πως, από το πρωί της Παρασκευής, η ταλαιπωρία των επιβατών είναι τεράστια, καθώς κάποιοι βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά από τις 5 το πρωί, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάστηκε να μεταβούν οδικώς από επαρχιακές πόλεις.

Λίγο μετά τις 7:00, το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά ενημέρωσε το επιβατικό κοινό πως ίσχυε απαγορευτικό τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι για όλα τα πλοία, εκτός όσων απέπλεαν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες –σύμφωνα με καταγγελίες– δεν ενημέρωσαν στο σύνολό τους επιβάτες τους για την τύχη των δρομολογίων, με αποτέλεσμα χιλιάδες να σπεύδουν με τις αποσκευές τους ανά χείρας και τα οχήματά τους στα λιμάνια.

Πώς θα κινηθούν οι άνεμοι

Υπενθυμίζεται ότι, οι ισχυροί άνεμοι θα διαρκέσουν μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ενώ δυνατοί θα είναι κατά τόπους έως και την Κυριακή (10/8).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τα 100 km/h.

Χάρτης 1. Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων (πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι διευθύνσεις τους (μαύρα βελάκια) για τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 08/08, όπως υπολογίζεται από το υψηλής ανάλυσης αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Στον παρακάτω Χάρτη 2 παρουσιάζεται η εκτιμωμένη δυσκολία ελέγχου σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών (Canadian Forest Fire Weather Index System – CFFWIS), προσαρμοσμένο στο πυρικό περιβάλλον της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Παρασκευής 08/08/2025.