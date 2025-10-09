Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής βρέθηκε στον δρόμο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όταν μία ασθενής που μεταφερόταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, κατέληξε στον δρόμο.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε, το πρωί της Τετάρτης (9/10), την Αλεξανδρούπολη, όπου άνοιξε ξαφνικά η πόρτα ενός ασθενοφόρου εν κινήσει και η ασθενής που μεταφερόταν έπεσε στο οδόστρωμα μαζί με το φορείο.

Η σκηνή προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς και άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το όχημα είχε μόλις ξεκινήσει όταν, χωρίς προειδοποίηση, άνοιξε η πλαϊνή πόρτα. Τότε, το φορείο μαζί με την ασθενή κατέληξε στον δρόμο, με τους διερχόμενους να σπεύδουν για βοήθεια.

Η ταχύτητα του ασθενοφόρου εκείνη τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά οι φωνές και η αναταραχή ήταν άμεσες, με μάρτυρες να επιβεβαιώνουν ότι το περιστατικό συνέβη εν κινήσει, όχι με το όχημα σταθμευμένο.

Η ασθενής, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν σε σχετικά σταθερή κατάσταση πριν το συμβάν, μεταφέρθηκε εκ νέου και με μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αν και τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι απέφυγε το χειρότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται τεχνικές βλάβες του οχήματος, λάθη του οδηγού ή ακόμη και αμέλεια από το προσωπικό κατά τη στερέωση του φορείου. Ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί, επίσης, είναι αν ο μηχανισμός ασφάλισης της πόρτας ήταν ελαττωματικός ή αν δεν είχε κλείσει σωστά πριν τη μετακίνηση.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από τους επιβαίνοντες στο ασθενοφόρο και από αυτόπτες μάρτυρες, ενώ αναζητούν και βίντεο από κάμερες ασφαλείας ή περιπολικά της περιοχής.