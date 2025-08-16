Αλεξανδρούπολη: Ναυαγοσώστριες έσωσαν δίχρονο κορίτσι σε παραλία – Επέπλεε χωρίς τις αισθήσεις του

Αναίσθητο μέσα στο νερό εντοπίστηκε ένα δίχρονο κοριτσάκι σε παραλία της Αλεξανδρούπολης, με την έγκαιρη παρέμβαση ναυαγοσωστριών να αποδεικνύεται καθοριστική για τη διάσωσή του.

Σωτήρια αποδείχθηκε για μία δίχρονη η παρουσία ναυαγοσωστών σε οργανωμένη παραλία της Αλεξανδρούπολης καθώς δεν είχε γίνει αντιληπτό από τους παρακείμενους λουόμενους ότι το παιδί επέπλεε αναίσθητο σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από την ακτή.

Σύμφωνα με την 22χρονη ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη -η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες στη μικρή-, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (15/8) κι ενώ η ίδια βρισκόταν -με την ιδιότητα της επόπτριας ναυαγοσώστριας- σε έναν εκ των τριών ναυαγοσωστικών πύργων της παραλίας «Δελφίνι».

Όπως εξιστορεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνάδελφός της ναυαγοσώστρια του συγκεκριμένου πύργου -η 23χρονη Έλενα Καπέλου- εντόπισε και της έδειξε το παιδί να επιπλέει με το πρόσωπο μέσα στο νερό.

«Έτρεξα απευθείας στο νερό, το πήρα στην αγκαλιά μου και είδα ότι ήταν ένα πολύ μικρούλι κοριτσάκι που επέπλεε χωρίς τις αισθήσεις του. Στην παραλία είδαμε ότι δεν αναπνέει οπότε ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο γύρους η μικρή επανήλθε και περίπου στις 16.00 παρελήφθη από το ΕΚΑΒ» το οποίο -σύμφωνα με την κ. Νούνη, είχε κληθεί από τη ναυαγοσώστρια που είχε εντοπίσει το παιδί.

«Στο μεταξύ είχαν έρθει η γιαγιά και η μητέρα της μικρής που όπως είπαν την αναζητούσαν και το παιδί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και απ’ ότι γνωρίζω είναι καλά» αναφέρει η νεαρή ναυαγοσώστρια.