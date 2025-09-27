Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Η χειμερινή ώρα επιστρέφει και θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Πότε θα γίνει η αλλαγή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας έχει ξεκινήσει και επίσημα. Συγκεκριμένα, η μετάβαση στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 04:00 τα ξημερώματα.

Όσοι κοιμηθούν το βράδυ του Σαββάτου θα απολαύσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου, καθώς με την αλλαγή αυτή οι δείκτες του ρολογιού θα μετακινηθούν από τις 04:00 στις 03:00.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, όταν και θα επιστρέψουμε στην θερινή ώρα.

Σημειώνεται πως, αυτή η εποχιακή αλλαγή ώρας συμβαίνει δύο φορές το χρόνο, με τη μετάβαση στη θερινή ώρα την άνοιξη, όταν τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, και την επιστροφή στην κανονική ώρα το φθινόπωρο.

Παρόλο που η αλλαγή της ώρας αποτελεί μια τυποποιημένη πρακτική εδώ και χρόνια και είναι κοινή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε τμήματα του Καναδά, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής, οι ειδικοί σε θέματα υγείας προειδοποιούν ότι μπορεί να είναι επιβλαβής για την ευεξία των ανθρώπων.