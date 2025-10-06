Ελλάδα Λιμενικό Σώμα

Αλόννησος: Ασφαλείς οι 4 επιβαίνοντες μετά από πυρκαγιά σε ιστιοφόρο

Σκάφος του Λιμενικού (φωτογραφία αρχείου) INTIME

Λήξη συναγερμού μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή «Στενή Βάλα» της Αλοννήσου.

Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή «Στενή Βάλα» της Αλοννήσου.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο επιχειρούν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

 

 

