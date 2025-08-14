Αναζωπύρωση στη Βόνιτσα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για αναζωπύρωση στο πύρινο μέτωπο της Βόνιτσας. Στο σημείο εναέρια μέσα.

Αναζωπύρωση έχει σημειωθεί στο πύρινο μέτωπο της Βόνιτσας και ειδικότερα στον Αμαδαρό, το μεσημέρι της Πέμπτης (14/08).

Πυκνοί καπνοί προβάλλουν από τις πλαγιές του βουνού, όπως μεταδίδει το agrinionews.gr, ενώ ήδη στον ορίζοντα διακρίνονται εναέρια μέσα να επιχειρούν ρίψεις νερού για να σβήσουν την πυρκαγιά.

agrinionews.gr

Μάλιστα, σπεύδουν να πάρουν νερό για τις ανάγκες της κατάσβεσης από τη λίμνη Κομήτη, πλησίον της Βόνιτσας.