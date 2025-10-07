Άνοιξε “κρατήρας” μπροστά από σπίτια σε χωριό του Αγρινίου – Φωτογραφίες

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτη (7/10) οι κάτοικοι στο χωριό Φυτείες στο Αγρίνιο, που είδαν έναν “κρατήρα” να έχει δημιουργηθεί δίπλα σε σπίτια.

Σοκ προκαλούν εικόνες που έρχονται από το χωριό Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου, στο Αγρίνιο καθώς το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε έναν υπερμεγέθη “κρατήρα” που είχε δημιουργηθεί εντός της κοινότητας και δίπλα σε κατοικίες.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο το οποίο απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου σημειώνει πως από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) .

“Κρατήρας” στις Φυτείες Αγρινίου: Φωτογραφίες από το σημείο

