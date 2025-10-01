Άνοιξη: Οικογένεια δέχτηκε επίθεση με μαχαίρια και ρόπαλα – Δράστης ο σπιτονοικοκύρης

Ο δράστης μαζί με συνεργό του, εισέβαλε στο σπίτι ιδιοκτησίας του το οποίο νοικιάζει σε μία οικογένεια και ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν τους παππούδες, τον γιο τους και έσπρωξαν την έγκυο γυναίκα του γιου τους, γιατί του χρωστούσαν νοίκια

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα μέλη μίας ολόκληρης οικογένειας μέσα στο σπίτι που μένουν, στην περιοχή της Άνοιξης την Τρίτη (30/9) λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

Ο 31χρονος ιδιοκτήτης της οικίας που νοικιάζει το σπίτι στην οικογένεια, εισέβαλε στον χώρο μαζί με συνεργό του κρατώντας ρόπαλα και μαχαίρια, γιατί του χρωστούσαν ενοίκια και επιτέθηκαν αρχικά στους παππούδες της οικογένειας, έναν 86χρονο την 74χρονη σύζυγό του, τους οποίους χτύπησαν και τραυμάτισαν, σπάζοντας μάλιστα το πόδι της ηλικιωμένης.

Στη συνέχεια, επιτέθηκαν στον 44χρονο γιο τους τον οποίο επίσης τραυμάτισαν, χτυπώντας με τα ρόπαλα τα πόδια του και με μαχαίρι στο πρόσωπο, ενώ έσπρωξαν την 35χρονη έγκυο σύζυγό του, ευτυχώς δίχως να την πειράξουν περισσότερο.

Αμέσως μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή, ενώ αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία και για τον νόμο περί όπλων, ενώ αναζητούν τον συνεργό του. Τα θύματα μεταφέρθηκαν όλοι στο Νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και νοσηλεία.