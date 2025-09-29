Αστυνομικοί προχώρησαν σε εφόδους και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Δυτική Αττική και στο κέντρο της Αθήνας.

Απανωτές έφοδοι και συλλήψεις σε σπίτια-στέκια διακίνησης ναρκωτικών από αστυνομικούς των τοπικών Τμημάτων Ασφαλείας σε Δυτική Αττική και κέντρο Αθήνας.

Στο Μενίδι, εντοπίστηκε οικία-ορμητήριο διακίνησης πλήθους ναρκωτικών σε καταυλισμό Ρομά. Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατόπιν έρευνας στην εν λόγω οικία, εντός ειδικής κρύπτης πάνω από το φωτιστικό της οικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 340 γραμμ. ηρωίνης, 10 γραμμ. κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε αντίστοιχή έρευνα στον καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι, εντοπίστηκε επίσης οικία που γινόταν διακίνηση. Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε 65χρονη να απορρίπτει ναρκωτικές ουσίες σε σιφόνι τουαλέτας.

Συνελήφθη η 65χρονη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ενώ επιπρόσθετα συνελήφθη και έτερος 56χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν εντός του σιφονιού 15 γραμμ. ηρωίνης και επιπρόσθετα σε χώρους της οικίας πλήθος νάιλον συσκευασιών και το χρηματικό ποσό των 505 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε άλλες περιπτώσεις στο κέντρο της Αθήνας από την Ασφάλεια Αθηνών συνελήφθησαν δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Κυψέλης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκαναν σήμα για έλεγχο σε έναν 26χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά τον έλεγχο του κατηγορουμένου βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα κάνναβης 9 γραμμ. ενώ σε έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν ένα κιλό και 22 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα ecstasy και πλήθος νάιλον συσκευασιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον, συνελήφθη στην ίδια περιοχή από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ασφάλειας Αθηνών, ένας 56χρονος για διακίνηση ναρκωτικών, κατόπιν αξιοποίηση πληροροφοριών για την δράση του. Σε έλεγχο της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 41 γραμμ. ηρωίνης, 18 γραμμ. κοκαΐνης, 26 φαρμακευτικά δισκία, μαχαίρι-σουγιάς, 4 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.