Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η χώρα ετοιμάζεται να «κατεβάσει ρολά» την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Ποια Μέσα Μαζικής Μεταφορά συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, που διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Τι ισχύει για Μετρό, Ηλεκτρικό, τρένα και ταξί

Το Μετρό ( Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).

Στην ανακοίνωση του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

-Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

-Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

-Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Στην απεργία και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις.

Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».

Ως εκ τούτου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια την 1/10 από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η λειτουργία των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Σε αρκετές περιοχές αναμένεται μαζική συμμετοχή, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά πολλά σχολεία. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις για να ενημερώνονται έγκαιρα.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ έχει καλέσει σε απεργία και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας επιδείνωση του εργασιακού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και κέντρα ξένων γλωσσών θα διακόψουν τα μαθήματα για την ημέρα της κινητοποίησης.

Απεργία. Εικόνα αρχείου SOOC

Απεργούν και οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία

Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ να καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το ΕΣΥ βρίσκεται «στα όρια των αντοχών του» λόγω της δραματικής υποστελέχωσης. Σήμερα υπηρετούν 45.000 μόνιμοι και 25.000 συμβασιούχοι για 90.000 οργανικές θέσεις, ενώ μόνο το 2023 καταγράφηκαν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί αμείβονται με εξευτελιστικά ποσά που δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και εργασιακή εξάντληση.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, διεκδικώντας επαρκή στελέχωση, αύξηση μισθών, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ και τερματισμό της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας.

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας: Όλοι στην απεργία 1η Οκτώβρη

Μετά το νόμο Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Βρούτση – Αχτσιόγλου, μετά τα 10ωρα, τα σπαστά, τις Λευκές Νύχτες, τη δουλειά τις Κυριακές τους άνοιξε η όρεξη και ζητάνε μέχρι και 13 ώρες δουλειά! Την ώρα που ανακοινώνουν κέρδη που ζαλίζουν, που προχωράνε σε επενδύσεις και εξαγορές, εμάς μας καλούν να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είμαστε χθεσινοί. Τα προηγούμενα χρόνια μας καλούσαν να βάλουμε πλάτη να ξεπεράσουν την κρίση τους, να στηρίξουμε με νέες θυσίες την ανάπτυξη τους και τώρα μας καλούν να κάνουμε το ίδιο με το μάτι στραμμένο στην μπίζνα της πολεμικής οικονομίας.

Όχι άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους!

Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Απεργούμε δίνοντας αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, Ε.Ε. και εργοδοσία που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Καμία πρωτοτυπία, καμία “ελληνική κανονικότητα”! Στόχο έχουν να κάνουν πράξη “την κανονικότητα” της μέγιστης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Την κανονικότητα, δηλαδή, που επιτάσσει μόνο 11 ώρες υποχρεωτική ξεκούραση για τους εργαζόμενους, όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Ε.Ε.. Αυτήν που επιτάσσει 25 δις από τη φορολογία του ελληνικού λαού να δοθούν για εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ.

Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και των υπολοίπων παραφυάδων τους. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι “κάνουμε το σταυρό μας” κάθε φορά που πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία γιατί οι ελλείψεις είναι τεράστιες, την ώρα που καίγεται η μισή χώρα, για να πλημμυρίσει ξανά το χειμώνα.

Αυτό ήταν και το περιβόητο “καλάθι” της ΔΕΘ. Ένα “καλάθι” γεμάτο δώρα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για εμάς τους εργαζόμενους δουλειά μέχρι να λιώσουμε. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, παρά τα περίτεχνα βαφτίσια: “Δίκαιη Εργασία για Όλους” – “Απλοποίηση της Νομοθεσίας” – “Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη”. Προβλέποντας τις 13 ώρες συνεχόμενη δουλειά σε έναν εργοδότη, τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο 12μηνου, τις υπερωρίες στους εκ περιτροπής, το σπάσιμο της καλοκαιρινής άδειας σε 4 μέρη και τις Fasttrack προσλήψεις- απολύσεις μέχρι και ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Κατοχυρώνουν, λένε, το δικαίωμα του εργαζόμενου να συμπληρώνει το εισόδημά του, να επιλέγει το μοντέλο απασχόλησης που τον εξυπηρετεί. Αν θέλουν να μας πείσουν, ας μας πουν και κάτι καινούριο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ξέρουμε τι σημαίνει ευελιξία: Από τη μια να κυνηγάμε την υπερωρία, γιατί ο μισθός δε φτάνει, γιατί το budget των καταστημάτων δεν προβλέπει 8ωρους και από την άλλη δουλειά έως και πάνω από 12 ώρες με σπαστά, 6ημερα-7ημερα, με όλες τις Κυριακές μέσα, από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, πάντα με βάση τις ανάγκες της εργοδοσίας. Πάρτε και διαλέξτε…

Ας πάνε να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα αν συμφωνούν με το νομοσχέδιο, που δουλεύουν σπαστά και Κυριακές 32 εβδομάδες το χρόνο, που μαζί με τη μεταφορά από και προς την εργασία, λείπουν τουλάχιστον 15 ώρες από το σπίτι τους! Να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τις αποθήκες πόσες ώρες μπορούν να αντέξουν το κουβάλημα, χωρίς να τραυματιστούν, τους εργαζόμενους στα εμπορομάγαζα πόσες ώρες μπορούν να τρέχουν από πόστο σε πόστο χωρίς να πέσουν κάτω.

Τους το λέμε ξεκάθαρα, δεν πείθουν κανέναν! Αν νοιάζονται για το εισόδημα μας, να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα των σωματείων για αυξήσεις στους μισθούς, να πάρουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια και το στεγαστικό και ας αφήσουν τα περί ρήτρας μη απόλυσης όσων δε δεχτούν το 13ωρο. Λες και οι εργοδότες υποχρεώνονται να αιτιολογήσουν τις απολύσεις, λες και διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους υπαλλήλους τους. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει η ‘συναίνεση του εργαζόμενου’ που διατυμπανίζουν, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις απλά μας ανακοινώνεται ότι θα δουλέψουμε 10ωρα, το πότε και αν θα πάρουμε την άδεια μας.

Στόχος τους είναι να καταργήσουν κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, να είμαστε μόνοι μας απέναντι στα ¨θέλω¨ της εργοδοσίας. Δεν θα τους περάσει! Όπλο μας είναι η οργάνωση στο σωματείο μας, ο αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που να κατοχυρώνει μισθούς, ωράρια, ειδικότητες, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Μπαίνουμε μπροστά, σε κάθε κατάστημα, κάθε αποθήκη και γραφείο για την προετοιμασία της απεργίας στην 1η Οκτώβρη. Με την ανακοίνωση μας στο χέρι οργανώνουμε συσκέψεις, συνελεύσεις, περιοδείες να φτάσει παντού το κάλεσμά μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο, έχουμε την δύναμη να πετάξουμε αυτό το νομοσχέδιο στα σκουπίδια. Έχουμε τη δύναμη να αποσπάσουμε ουσιαστικές κατακτήσεις, να δουλεύουμε και να ζούμε με βάση της δυνατότητες της εποχής και όχι στο μεσαίωνα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.

Απαιτούμε:

Να αποσυρθεί το άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Απαγόρευση του σπαστού, του 6ημερου και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Επαναφορά της Κυριακής Αργίας.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Μηνιαίο πρόγραμμα με κυλιόμενα ρεπό.

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και νομιμοποιούν τις ευέλικτες και ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Επαναφορά των τριετιών συμπεριλαμβανόμενης της περιόδου 2012 – 2023.

Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Απεργεί και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας – Η ανακοίνωσή του

“Η κυβέρνηση έθεσε σε διαβούλευση, στο τέλος του καλοκαιριού, το νομοσχέδιο με τον παραπλανητικό τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη», το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη έως και 13 ώρες την ημέρα, την αυξομείωση του χρόνου εργασίας εντός της εβδομάδας, τις συμβάσεις εργασίας δύο ημερών, τη δυνατότητα κατάτμησης της καλοκαιρινής αδείας και συνολικότερα εντείνει την ευελιξία και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο αυτό συμπληρώνει τη νομοθεσία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έβαλε κατά του 8ώρου.

Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορούν κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη, καθώς – όπως έχει αποδειχθεί και τα προηγούμενα χρόνια – κάθε επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποτέλεσε προπομπό για αντίστοιχη επίθεση και στα δικαιώματα των εργαζομένων στον κρατικό τομέα.

Επίσης, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αντικειμενικά επιδρούν στην ίδια τη ζωή κάθε οικογένειας, όταν κάποιο ή κάποια από τα μέλη της (σύζυγοι, παιδιά) εργάζονται με τέτοιους όρους.

Στη σημερινή εποχή, των συγκλονιστικών τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων δεν μπορεί να παρουσιάζονται ως «επιλογή» τα εξαντλητικά ωράρια ή η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που κάνουν και δεύτερη δουλειά.

Στεκόμαστε απέναντι στον κοινωνικό αυτοματισμό, απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που να αντιστοιχούν στις ανάγκες μας! Δεν ανεχόμαστε στο βωμό των κερδών των λίγων να θυσιάζεται κάθε δικαίωμα και ανάγκη των εργαζομένων.

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία θα είναι και μια ηχηρή απάντηση στην πεισματική άρνηση της κυβέρνησης για την επαναχορήγηση του 13ου – 14ου μισθού και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, που αποτελούν έναν ακόμη εμπαιγμό!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, για να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναφορά των δώρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην προϋπηρεσία, τη μισθολογική εξέλιξη για όλους τους συναδέλφους κάθε δύο χρόνια, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες σε Γραμματείς – Επιμελητές – Πληροφορικάριους.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας – αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και διεκδικούμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημά μας.

ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47) ΣΤΙΣ 10.00″.