Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, λεωφορεία, τρένα, ταξί – Τα δρομολόγια

Αναλυτικά πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός, τρένα, λεωφορεία, τραμ και ταξί σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ημέρα 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια.

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ για 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν αρκετοί κλάδοι (από υγειονομικούς, εργαζόμενους σε δήμους, εκπαιδευτικούς κ.ά) οι οποίοι είτε έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα είτε θα το κάνουν εντός των επόμενων ωρών.

Τι ισχύει για Μετρό, Ηλεκτρικό, τρένα και ταξί

Το Μετρό (Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο, αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν τη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμπ

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

– από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

– από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​

– από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​

– από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​

– από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

– από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

– από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

– πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (σ.σ.: απεργούν από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Τι ισχύει για τα τρένα

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train επισημαίνει πως λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του Προαστιακού.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.