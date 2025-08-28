Απεργία: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για σήμερα, Πέμπτη (28/8), ζητώντας την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση και αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων. Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται η χώρα σήμερα, Πέμπτη (28/8), καθώς οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο προχωρούν σε 24ωρη απεργία με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, λόγω του νομοσχεδίου που εισάγεται στη Βουλή για την αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν αρκετοί κλάδοι (από υγειονομικούς, εργαζόμενους σε δήμους, εκπαιδευτικούς κ.ά) οι οποίοι είτε έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα είτε θα το κάνουν εντός των επόμενων ωρών.

Κανονικά θα λειτουργήσουν το μετρό και τα λεωφορεία στην Αθήνα, ενώ στην απεργία δεν θα συμμετέχει ούτε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επομένως τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.

Στο μεταξύ, η τετράωρη στάση εργασίας που είχαν διαμηνύσει οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίθηκε παράνομη. Συνεπώς, οι προγραμματισμένες πτήσεις δεν θα επηρεαστούν.

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.

Προσυγκέντρωση Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

«Η κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα. Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.

«Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ στην ολομέλεια της βουλής Αυγουστιάτικα για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων αποτελεί αιτία πολέμου!» σημειώνει το Συνδικάτο ΟΤΑ ν. Αττικής.

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

Το κάλεσμα της ΕΛΜΕ Πειραιά

«Επιδιώκουν «σιωπητήριο» στους χώρους δουλειάς. Θέλουν να περνάνε τις αντιδραστικές τους αλλαγές και να μην κουνιέται φύλλο. Να τσακίζουν τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να τους λέμε κι ευχαριστώ. Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης, για ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τις ανάγκες και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, στα “θέλω” των επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικά σήμερα, με την όξυνση των ανταγωνισμών και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτούς, με τη στροφή στην πολεμική οικονομία και τους εξοπλισμούς, η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής (φοροληστεία, ακρίβεια κ.ά.) πάει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής, την ποινικοποίηση των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης.

Το νομοθέτημα, όμως, αυτό αποκαλύπτει το φόβο τους. Φοβούνται, διότι γνωρίζουν ότι μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, συνολικά των δημοσίων υπαλλήλων αρνείται να συμβιβαστεί και επιλέγει να αντιταχθεί στις επιλογές τους. Υπερασπίζεται μέσα από τα σωματεία του τα δικαιώματά του. Οι εκπαιδευτικοί στέκονται δίπλα στους μαθητές τους και τα μορφωτικά τους δικαιώματα, οι υγειονομικοί δίπλα στους ασθενείς καταγγέλλοντας τις ελλείψεις στα νοσοκομεία κ.λπ.. Φοβούνται, γιατί βλέπουν ότι αναπτύσσεται ένα ρεύμα αγώνα και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και μέσα στο Δημόσιο. Μέσα στα σχολεία συναντούν σοβαρές αντιδράσεις για τις βασικές επιλογές τους, για την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την πολιτική κατηγοριοποίησης της εκπαίδευσης, τα Ωνάσεια σχολεία, τα κενά, την αδιοριστία και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία σχεδόν το σύνολο των σχολικών μονάδων. Δεν μπορούν πια να πείσουν κανέναν με επιχειρήματα για την ορθότητα της πολιτικής τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούμε στην εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, είμαστε ενάντια στη σφαγή λαών όπως του Παλαιστινιακού, στεκόμαστε στη ‘«σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η ταξική πάλη δεν σταμάτησε ποτέ με νόμους και διατάγματα και ούτε τώρα πρόκειται να σταματήσει. Ενημερώνουμε τους φωστήρες της κυβέρνησης, ότι όχι μόνο δε θα κάνουμε πίσω αλλά θα ενισχύσουμε ακριβώς αυτό που τρέμουν. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους συναδέλφους εργαζόμενους στο υπόλοιπο δημόσιο αλλά και όλους τους εργαζόμενους, θα υψώσουμε τείχος αλληλεγγύης γύρω από οποιοδήποτε συνάδελφο βρεθεί στο στόχαστρο του αυταρχισμού.

Με το συλλογικό μας αγώνα, με δύναμη την ενότητα με όλο το λαό και όχημα τα σωματεία μας θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους».

Κάλεσμα από ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, καλώντας τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

Αφορμή αποτελεί η κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την «Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «αντεργατικό τερατούργημα» και «εργαλείο ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης».

Τα βασικά σημεία της αντίδρασης της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι η τιμωρία των επίορκων –για τους οποίους ήδη ισχύουν αυστηρές ποινές– αλλά η ενίσχυση της καταστολής των εργαζομένων και η ποινικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής τους δράσης.

δεν είναι η τιμωρία των επίορκων –για τους οποίους ήδη ισχύουν αυστηρές ποινές– αλλά η ενίσχυση της καταστολής των εργαζομένων και η ποινικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής τους δράσης. Αλλαγή στα Πειθαρχικά Συμβούλια: περιορίζεται δραστικά η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, ενώ αφαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί. Τη θέση τους παίρνουν αποκλειστικά νομικοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γεγονός που, όπως καταγγέλλεται, θα οδηγήσει σε πλήρη κρατικό έλεγχο των αποφάσεων.

περιορίζεται δραστικά η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, ενώ αφαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί. Τη θέση τους παίρνουν αποκλειστικά νομικοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γεγονός που, όπως καταγγέλλεται, θα οδηγήσει σε πλήρη κρατικό έλεγχο των αποφάσεων. Απόλυση μέσω «αξιολόγησης»: προβλέπεται δυνατότητα απόλυσης σε όσους αρνηθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ακόμα κι αν αυτό αποτελεί άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, όπως η απεργία.

προβλέπεται δυνατότητα απόλυσης σε όσους αρνηθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ακόμα κι αν αυτό αποτελεί άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, όπως η απεργία. Αναχρονιστικές διατάξεις: διατηρείται και ενισχύεται το πειθαρχικό αδίκημα της «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας», το οποίο θεωρείται εργαλείο αυθαίρετης δίωξης.

διατηρείται και ενισχύεται το πειθαρχικό αδίκημα της «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας», το οποίο θεωρείται εργαλείο αυθαίρετης δίωξης. Αυτοδίκαιη αργία: οι υπάλληλοι που παραπέμπονται για δευτερεύουσας σημασίας αδικήματα τίθενται σε αργία, χωρίς σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι το νέο πλαίσιο επιχειρεί να επιβάλει καθεστώς φόβου στους εργαζόμενους, προκειμένου να προχωρούν ανεμπόδιστα πολιτικές επιλογές που, όπως αναφέρει, «υποβαθμίζουν τις δημοτικές δομές, ευνοούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις».

«Όχι στην παραμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου»

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί αναμόρφωση αλλά «παραμόρφωση», καθώς συγχέει ποινικά αδικήματα με πειθαρχικά παραπτώματα. «Ο πραγματικός στόχος είναι να καλυφθούν κυβερνητικές και πολιτικές ευθύνες, μεταφέροντας το βάρος στους εργαζόμενους και καθιστώντας τους εξαρτημένους από τη διοικητική ή πολιτική ηγεσία κάθε φορέα», υπογραμμίζει.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και συνολικά στον δημόσιο τομέα, να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης 28 Αυγούστου και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Το σύνθημα της ανακοίνωσης είναι σαφές: «Απαιτούμε να αποσυρθεί το αντεργατικό νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται και δεν εκβιάζονται!»