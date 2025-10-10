Απεργία σήμερα για τη Γάζα – “Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το αποικιακό κράτος”

Τη σκυτάλη από τις απεργιακές διαδηλώσεις για τη Γάζα στην Ιταλία παίρνουν σήμερα εργαζόμενοι και εργαζόμενες στη χώρα μας. Αναλυτικά ποια σωματεία απεργούν.

Μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση οργανώνεται σήμερα, Παρασκευή (10/10), σε διάφορα μέρη της χώρας, κατά της γενοκτονία στη Γάζα και της συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ.

Πλήθος σωματείων στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση και της ενέργεια έχουν προκηρύξει στάση έργασίας ή/και απεργία προκειμένουν να δώσουν μαζικό παρόν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ενώ θα συμμετέχουν και μαθητές – φοιτητές.

Στην Αθήνα το κάλεσμα είναι στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Τη συγκέντρωση διοργανώνουν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο.

Μέχρι στιγμής, στην απεργία της 10ης Οκτώβρη καλούν οι:

Εργατικό Κέντρο Αθήνας,

ΟΛΜΕ,

ΠΟΕ-ΟΤΑ,

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών,

ΠΑΣΥΜΗΤΕ,

ΠΣΥΠΕΡΤ,

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Δρομοκαΐτειο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αιγινήτειο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αττικόν,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αγία Όλγα,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης,

Σύλλογος ειδικευόμενων Ιατρών Δαφνίου,

Ε’ΕΛΜΕ Αθήνας,

ΕΛΜΕ Σιβιτανίδειου,

ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν.Σμύρνης-Μοσχάτου,

ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής,

ΕΛΜΕ Α’ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι),

ΕΛΜΕ Ε’ Αν. Αττικής,

ΕΛΜΕ Χανίων,

Σωματείο εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ,

Σύλλογος υπαλλήλων ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ),

ΣΕΡΕΤΕ (σωματείο Εργαζόμενων στην Έρευνα),

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ),

Σύλλογος υπαλλήλων Δήμου Αγίας Παρασκευής,

Σωματείο εργαζόμενων «Εργατική Αντεπίθεση»,

ΣΕΦΚ,

ΣΕΠΕ «Αθηνά» ,

ΣΕΠΕ «Κ. Σωτηρίου»,

ΣΕΠΕ Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης και Γλυφάδας,

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου,

ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης»,

ΣΕΠΕ «ο Θουκυδίδης»,

ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου»,

ΣΕΠΕ Χανίων,

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής,

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Παν/μίου Αθηνών,

Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού Αθήνας.

Οι συγκεντρώσεις στη χώρα:

Αθήνα Πλατεία Κλαυθμώνος 1μμ

Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 1μμ

Χανιά Πλατεία Αγοράς 12μ

Πάτρα Πλατεία Γεωργίου 1μμ

Γιάννενα Περιφέρεια 1μμ

Βόλος Θόλος 1μμ

Ξάνθη Κεντρική Πλατεία 1μμ

Αναλυτικά το κάλεσμα:

“Απλώνεται σαν φωτιά το κάλεσμα για Απεργία για την Παλαιστίνη την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ως απάντηση στις βρώμικες μανούβρες του Τραμπ με τις δήθεν διαπραγματεύσεις για ειρήνη σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού που αντιστέκεται και ξεσηκώνει διεθνή κύμα αλληλεγγύης με Γενικές Απεργίες στην Ιταλία και εκατομμύρια διαδηλωτών σε όλο τον Πλανήτη. Ο κατάλογος των συνδικάτων είναι εντυπωσιακός και ανεβαίνει από ώρα σε ώρα ενώ μαζί με τους εργαζόμενους μπαίνουν στο χορό οι φοιτητές και οι μαθητές μετα την αποφαση της ΟΛΜΕ να κλείνουν τα σχολεία με στάση εργασίας.

Η κυβέρνηση στέκει στο πλευρό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και έστειλε τα ΜΑΤ να καταστείλουν την κινητοποίηση αλληλεγγύης στις 7 Οκτώβρη συλλαμβάνοντας διαδηλώτες.

Δύο χρόνια γενοκτονίας στη Γάζα. Δύο χρόνια με την Αντίσταση στη Γάζα να ξεσηκώνει ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης, το μεγαλύτερο αντιπολεμικό κίνημα μετά τον ξεσηκωμό για το πόλεμο στο Βιετνάμ. Ένα κίνημα που κορυφώθηκε με την συγκλονιστική γενική Απεργία στην Ιταλία και το κλείσιμο λιμανιών για την μεταφορά όπλων στο Ισραήλ. Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla ξεγύμνωσε τις δυτικές κυβερνήσεις, με τον Μητσοτάκη για άλλη μιά φορά αγκαλιά με τον δολοφόνο Νετανιάχου και τον ‘Άδωνι Γεωργιάδη να μη κουράζεται να συκοφαντεί τους αλληλέγγυους της Παλαιστίνης και του Πάνου Ρούτσι.

Αυτή την σκυτάλη πιάνει το εργατικό και το φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα καλώντας σε Γενική Απεργία την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, στην Αθήνα, με απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 1μμ και σε άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Γιάννενα , Ξάνθη και αλλού. Την έκκληση απηύθυνε η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο-Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και ο Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης.

Συνδικαλιστές των SI COBAS που οργάνωσαν την Γενική Απεργία Στην Ιταλία χαιρετίζουν την δράση των συνδικάτων στην Ελλάδα.

Η κινητοποίηση είναι απάντηση είναι απάντηση στα σχέδια του Τραμπ. Αναγκάστηκε να ζητήσει από το Ισραήλ να περιορίσει την επίθεση στη Γάζα ενόψει διαπραγματεύσεων, αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί το παγκόσμιο κίνημα.

Η αλύγιστη Παλαιστινιακή Αντίσταση ξεσηκώνει στο πλευρό της ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης, βγάζοντας εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Το “αραβικό πεζοδρόμιο” βράζει από το Μαρόκο και την Τυνησία μέχρι την Αίγυπτο.

Το σχέδιο του Τραμπ θέλει να βάλει την Παλαιστίνη κάτω από το δικό του έλεγχο με κυβερνήτη τον εγκληματία πολέμου Τόνι Μπλερ. Ο Νετανιάχου προσαρμόζει τη γενοκτονική επίθεση του Ισραήλ στα σχέδια του Τραμπ. Δεν θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους. Απαιτούμε την άμεση διακοπή της στήριξης που τους δίνει ο Μητσοτάκης στρατιωτικά, διπλωματικά και οικονομικά. Και συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, για μια Παλαιστίνη λεύτερη από τον Ιορδάνη ως τη Μεσόγειο.

Όλοι και όλες στα συλλαλητήρια και στην απεργία την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, πλατεία Κλαυθμώνος 1μμ

Ακολουθούν οι χαιρετισμοί των συνδικαλιστών από την Ιταλία:

Giuseppe Gucciardo, Γραμματέας της filt CGIL Λιβόρνο:

Προς τους Έλληνες συντρόφους μας. Από το Λιβόρνο, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε μια κινητοποίηση για τους πολίτες, τους εργάτες και τα παιδιά της Γάζας. Είμαστε απολύτως βέβαιοι για ένα μόνο πράγμα: ενωμένοι κερδίζουμε. Η επιλογή μας ως (filtCGIL) δεν ήταν να παρελάσουμε με σημαίες, επειδή προσπαθήσαμε να βρούμε (με άλλα συνδικάτα και οργανισμούς) τα πράγματα που μας ενώνουν, όχι αυτά που μας χωρίζουν.

Οι σημαίες σηματοδοτούν τα σύνορα. Επομένως, περισσότεροι ορίζοντες και λιγότερα σύνορα.

Αγαπητοί σύντροφοι (Έλληνες) για την 10η Οκτωβρίου… μείνετε ενωμένοι και έχετε την πλήρη υποστήριξή μας από το Λιβόρνο.

Ο Aldo Milani, μέλος του Πανεθνικού Συντονιστικού των συνδικάτων βάσης Si.Cobas) δήλωσε:

“Σας χαιρετώ από το κέντρο μιας πλατείας μετά από μια τεράστια διαδήλωση εδώ στη Ρώμη. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση, η οποία εξελίσσεται διεθνώς, είναι χρήσιμη για όλους τους εργαζόμενους, για τους συντρόφους που παρεμβαίνουν στο εργατικό κίνημα. Το κίνημά μας μεγαλώνει και προκύπτει και από προηγούμενες εμπειρίες. Πολλοί νέοι συμμετέχουν σε αυτές τις πολύ σωστές και απαραίτητες πρωτοβουλίες. Είναι σαφές ότι πρέπει να συνεχίσουμε.

Αυτή ήταν η πέμπτη απεργία μας χθες και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, έχοντας κατά νου ότι η παλαιστινιακή αντίσταση έχει δημιουργήσει αυτές τις ευνοϊκότερες συνθήκες για κινητοποίηση. Αυτή η κατάσταση συμμετοχής και εξωστρέφειας σημαίνει επίσης μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους Ιταλούς εργάτες να αντισταθούν στην ίδια τους την κυβέρνηση και σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στο Ισραήλ, είναι σαφές ότι η εργατική αντίσταση μετράει πάντα πολύ περισσότερο σε μια διαδικασία που βλέπει τις μάζες να συμμετέχουν.

Σήμερα, μιλάμε για οκτακόσιες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο εργάτες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδήλωση. Είμαστε μια μικρή ομάδα που συνέβαλε σε αυτήν την πρωτοβουλία. Ξεκινήσαμε μαζί με τη διαδήλωση των Παλαιστινίων επειδή συνεργαζόμαστε μαζί τους εδώ και χρόνια.

Οι δύο παλαιστινιακές οργανώσεις που οργάνωσαν τη σημερινή διαδήλωση είναι επίσης αυτές που έρχονται μαζί μας στις απεργιακές φρουρές στα εργοστάσια.

Αυτό το κίνημα μπορεί επίσης να επεκταθεί και να γίνει ένα κίνημα ενάντια στην κυβέρνηση και ενάντια στον πόλεμο και την πολεμική οικονομία που αναπτύσσεται σε διεθνή κλίμακα. Και ελπίζουμε να ενώσουμε αυτές τις προσπάθειες, και από οργανωτικής άποψης, με άλλα κινήματα, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς κλίμακας.

Σας ευχαριστώ που ακούσατε τα λόγια μου, σας ευχαριστώ!

Δήλωση του Mahmoud Hassan – SI Cobas Torino:

Είμαστε εδώ ως εργαζόμενοι της Si.Cobas στην πλατεία της Ρώμης για τη διαδήλωση κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, μετά την πολύ επιτυχημένη γενική απεργία της 3ης Οκτωβρίου. Το 60% των εργαζομένων συμμετείχε στην απεργία χθες.

Από αυτήν την πλατεία, στέλνουμε την αλληλεγγύη μας στους Έλληνες συντρόφους μας για τη γενική απεργία της 10ης Οκτωβρίου. Πρέπει να δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό μέσω απεργιών, μποϊκοτάζ, ακόμη και διαδηλώσεων.

Καλή τύχη με τη γενική απεργία!

Δήλωση του Πέπε, Si Cobas- λιμενεργάτης Σαλέρνο:

Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι ο Μπέπε από το συνδικάτο Si. Cobas. Χθες μπλοκάραμε το λιμάνι του Σαλέρνο από το οποίο αναχωρούσε ένα πλοίο για το λιμάνι της Χάιφα, γεμάτο πολεμικό υλικό για το σιωνιστικό κράτος.

Τώρα βρισκόμαστε σε γενική απεργία σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση για να υποστηρίξουμε την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού

και να πούμε να σταματήσει η γενοκτονία.

Και καλή τύχη με τη γενική απεργία σας την επόμενη εβδομάδα.

Δήλωση της Mimì Ercolano si Cobas Napoli:

Χθες κάναμε γενική απεργία που έφερε όλη την Ιταλία σε ακινησία: λιμάνια, αποθήκες, αυτοκινητόδρομους. Εργαζόμενοι, μαζί με φοιτητές, εργάτες της χώρας, νοικοκυρές, υπάλληλοι γραφείου και δημόσιοι υπάλληλοι, βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ.

Εμποδίσαμε τη ναυτιλία τόσο από τη Νάπολη όσο και από το Σαλέρνο επειδή τα λιμάνια μας παρέμειναν κλειστά.

Η απεργία είναι απαραίτητη επειδή δεν υπάρχει άλλη κοινωνική δύναμη όπως αυτή των εργαζομένων μιας χώρας που μπορεί πραγματικά να σταματήσει, να μπλοκάρει πραγματικά και να κλονίσει τις κυβερνήσεις, τον σιωνισμό και τον ιμπεριαλισμό, ο οποίος, με μια αποικιακή δράση που είναι η χειρότερη στην ιστορία, καταστρέφει μια γη και επιχειρεί να σβήσει έναν λαό”.