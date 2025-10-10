Γάζα: Αυτό είναι το έγγραφο της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς για το τέλος του πολέμου

Η αρχή του τέλους για τον πόλεμο στη Γάζα. Η έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ και οι όροι της συμφωνίας.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (10/10), τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων με κρατουμένους, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπεί στον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα.

Η έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσαν ο καθένας ξεχωριστά ότι ο πόλεμος στη Γάζα είχε τελειώσει. Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Χαλίλ αλ-Χάγια υποστήριξε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς «κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν εγγυήσεις ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο για να παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας και ότι η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων — και η επακόλουθη ανταλλαγή εκατοντάδων Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ — θα πραγματοποιηθεί «Δευτέρα ή Τρίτη».

Από τον Λευκό Οίκο, δε, χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κάνοντας λόγο για «σημαντική πρόοδο» που θα φέρει «ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Στο μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν γνωστό ότι 200 Αμερικανοί στρατιώτες θα σταλούν στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στον συντονισμό και την τήρηση της συμφωνίας.

Την Πέμπτη το βράδυ, πάντως, δεν ήταν ακόμη σαφές αν ο πόλεμος τελείωνε πραγματικά. Η αρχική συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ αφορά μόνο μερικά από τα 20 σημεία του σχεδίου που πρότεινε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, ενώ μερικά από τα πιο δύσκολα ζητήματα φαίνεται να έχουν αφεθεί για μια μελλοντική φάση των διαπραγματεύσεων. Αυτά περιλαμβάνουν α) το ποιος θα κυβερνά τη Γάζα μετά τον πόλεμο και β) αν η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της.

Όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία σήμαινε το τέλος του πολέμου, ο Γκίντεον Σαάρ, υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δήλωσε στο Fox News: «Είναι η εφαρμογή της πρώτης φάσης».

People gather to celebrate following the announcement that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a peace plan to pause the fighting, at a plaza known as Hostages Square in Tel Aviv, Israel, Thursday, Oct. 9, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Το έγγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Το έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς την εφαρμογή της πρότασης του Τραμπ για «ολοκληρωτικό τέλος του πολέμου στη Γάζα», όπως συμφωνήθηκε από το Ισραήλ και τη Χαμάς, αποκαλύφθηκε την Πέμπτη το βράδυ, λίγο πριν η κυβέρνηση του Ισραήλ εγκρίνει τη συμφωνία.

Το σχέδιο περιγράφει μια σειρά συντονισμένων μέτρων που αποσκοπούν α) στον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας και β) στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο πόλεμος θα τερματιστεί επίσημα μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης. Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και χερσαίων βομβαρδισμών – θα ανασταλούν αμέσως. Η εναέρια επιτήρηση σε περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα σταματήσει επίσης εντός 72 ωρών.

Η ανθρωπιστική βοήθεια θα αρχίσει να εισέρχεται στη Γάζα σύμφωνα με την πρόταση και τη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.

Οι IDF θα αποσυρθούν στις γραμμές που καθορίζονται σε συνημμένο χάρτη, ολοκληρώνοντας την αποχώρηση εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης. Οι IDF δεν θα επιστρέψει σε αυτές τις περιοχές όσο η Χαμάς τηρεί τη συμφωνία.

Εντός 72 ωρών από την αποχώρησή τους, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα αρχίσει να διερευνά την κατάσταση των ομήρων και θα κοινοποιεί τα ευρήματά της μέσω ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών που συντονίζεται από μεσολαβητές και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC). Το Ισραήλ θα ανταποδώσει παρέχοντας στοιχεία για τους Παλαιστίνιους Άραβες κρατούμενους και τα λείψανα των νεκρών κατοίκων της Γάζας που κρατούνται στο Ισραήλ.

Το σχέδιο ορίζει ότι η διαδικασία όλων των ανταλλαγών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

Μια ομάδα εργασίας – που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες που θα συμφωνηθεί – θα εποπτεύει και θα συντονίζει τη διαδικασία εφαρμογής και με τις δύο πλευρές.