Από 1η Σεπτεμβρίου η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών από τους μελισσοκόμους

Από τη Δευτέρα (01/09) οι μελισσοκόμοι καλούνται να υποβάλουν την υποχρεωτική δήλωση κατεχόμενων κυψελών, που ανοίγει την πόρτα για την ένταξη στα προγράμματα “Αντικατάσταση κυψελών” και “Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας”.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2025 οι ενεργοί μελισσοκόμοι καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και ετήσια για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ πραγματοποιείται είτε με έντυπη αίτηση στις κατά τόπους ΔΑΟΚ είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η δήλωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και για την ένταξη στα προγράμματα “Αντικατάσταση κυψελών” και “Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας“.

Σημειώνεται ότι η μη υποβολή δηλώσεων επιφέρει σοβαρές συνέπειες. Συγκεκριμένα αν περάσει ένας χρόνος χωρίς τη σχετική δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης, την ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, καθώς και τη δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα επικονίασης.

Αν η παράλειψη διαρκέσει δύο χρόνια, ο μελισσοκόμος χάνει την ιδιότητα του «ενεργού» έως ότου υποβάλει νέα δήλωση και περάσει από επιτόπιο έλεγχο.

Σε περίπτωση τριετούς καθυστέρησης, ο παραγωγός ειδοποιείται να προβεί σε δήλωση εντός ενός μηνός, ενώ ακολουθεί εκ νέου έλεγχος πριν ανακτήσει τα δικαιώματά του.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος:

α) της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων και

β) της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί – εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώρηση των σχετικών παραστατικών.

Για την ποσότητα μελιού κλπ που παράγονται-διακινούνται νόμιμα από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου έκαστου έτους, η καταχώρηση ολοκληρώνεται έως 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για ποσότητες από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου η καταχώρηση ολοκληρώνεται έως 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.