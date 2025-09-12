Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος για “λόγους υγείας”

Εκτός φυλακής ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, πλέον βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς βουλευτής και αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή, Νίκος Μιχαλολιάκος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην αίτηση για την αποφυλάκισή του επικαλέστηκε λόγους υγείας.

Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος πλέον βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ του επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα, καλείται να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης σε ποινή κάθειρξης 13 ετών.