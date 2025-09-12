Αποφυλακίστηκε ο Νίκος Μιχαλολιάκος για “λόγους υγείας”Διαβάζεται σε 1'
Εκτός φυλακής ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, πλέον βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
- 12 Σεπτεμβρίου 2025 15:38
Αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς βουλευτής και αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή, Νίκος Μιχαλολιάκος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην αίτηση για την αποφυλάκισή του επικαλέστηκε λόγους υγείας.
Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος πλέον βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ του επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι.
Συγκεκριμένα, καλείται να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.
Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης σε ποινή κάθειρξης 13 ετών.