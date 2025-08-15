Ελλάδα Κεφαλονιά

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά – Ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς

Νοσοκομείο (φωτογραφία αρχείου)
Η 14χρονη που νοσηλευόταν στο Παίδων Πάτρας με μυΐκή παράλυση, αποσωληνώθηκε εχθές Πέμπτη και συνεχίζει τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ.

Ένας σπάνιος εντερικός ιός ήταν τελικά η αιτία της παράλυσης της 14χρονης από την Κεφαλονιά που ήταν διασωληνώμενη στη ΜΕΘ Παίδων Πάτρας, εδώ και αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέα Ηλιάδη, ο ιός έκανε στο παιδί μια ταχεία μυϊκή αδυναμία που προκλήθηκε από το ανοσοποιητικό σύστημα που κατέστρεψε το περιφερικό νευρικό σύστημα. Μάλιστα η επίπτωση του συνδρόμου κυμαίνεται από 0,81 έως 1,91 περιπτώσεις ανά 100.000 ανθρώπους τον χρόνο, πρόκειται δηλαδή για σπάνια πάθηση.

Η 14χρονη αποσωληνώθηκε εχθές Πέμπτη και συνεχίζει τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ.

Όπως αναφέρει το apohxos.gr, sυγκινητική ήταν η στιγμή που, μόλις συνήλθε, το κορίτσι ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που της παρείχαν.

