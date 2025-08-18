Αργίες 2025: Ποια είναι η επόμενη μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Δείτε αναλυτικά τις υπόλοιπες αργίες για το 2025. Ποια έρχεται μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Λίγες ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο και ενώ ένα μεγάλο κύμα αδειούχων έχει επιστρέψει στις πόλεις, πολλοί είναι αυτοί που ήδη σκέφτονται ποια είναι η επόμενη αργία που θα τους προσφέρει μια “ανάσα” χαλάρωσης.

Ωστόσο, η επόμενη καθημερινή που δεν θα χρειαστεί να πας στην δουλειά αργεί λίγο, καθώς είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος πέφτει Τρίτη. Το γεγονός αυτό, σου δίνει βέβαια την ευκαιρία να “κολλήσεις” μια άδεια τη Δευτέρα (27/10), και να απολαύσεις ένα τετραήμερο ξεκούρασης.

Αναλυτικά οι αργίες του 2025 που απέμειναν

Οκτώβριος

Επέτειος του «Όχι»: Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος