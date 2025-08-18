Αργίες 2025: Ποια είναι η επόμενη μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Αργίες 2025: Ποια είναι η επόμενη μετά τον ΔεκαπενταύγουστοΔιαβάζεται σε 1'
Δείτε αναλυτικά τις υπόλοιπες αργίες για το 2025. Ποια έρχεται μετά τον Δεκαπενταύγουστο.
- 18 Αυγούστου 2025 19:57
Λίγες ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο και ενώ ένα μεγάλο κύμα αδειούχων έχει επιστρέψει στις πόλεις, πολλοί είναι αυτοί που ήδη σκέφτονται ποια είναι η επόμενη αργία που θα τους προσφέρει μια “ανάσα” χαλάρωσης.
Ωστόσο, η επόμενη καθημερινή που δεν θα χρειαστεί να πας στην δουλειά αργεί λίγο, καθώς είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος πέφτει Τρίτη. Το γεγονός αυτό, σου δίνει βέβαια την ευκαιρία να “κολλήσεις” μια άδεια τη Δευτέρα (27/10), και να απολαύσεις ένα τετραήμερο ξεκούρασης.
Αναλυτικά οι αργίες του 2025 που απέμειναν
Οκτώβριος
- Επέτειος του «Όχι»: Τρίτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
- Χριστούγεννα: Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου