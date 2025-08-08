Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που άρπαξε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τη φωτιά

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας άνδρας στην Αρχαία Ολυμπία, ο οποίος άρπαξε πυροσβεστικό όχημα για να επιχειρήσει στο πύρινο μέτωπο.

Συνελήφθη άνδρας που πήρε πυροσβεστικό όχημα για να μεταβεί στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή του Χελιδονιού της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ilialive.gr, ο πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του.

Ο άνδρας φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, ο άνδρας συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.