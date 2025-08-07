Ασπρόπυργος: Δύο ακόμα συλλήψεις για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

Στη σύλληψη δύο ατόμων, 26 και 23 ετών, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ για το επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο τη Δευτέρας (4/8).

Σε δύο ακόμα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο, που σημειώθηκε τη Δευτέρα (4/8).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση,

“Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 5-8-2025, εντός οικισμού του Ασπροπύργου, 2 άτομα, ηλικίας 26 και 23 ετών, ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό πυροβολισμών που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 4-8-2025 έξω από εταιρεία σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος”.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (4/8) ξέσπασε σύγκρουση μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με ανταλλαγή πυροβολισμών.

Πιο συγκεκριμένα, το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας όταν υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί από τους νεαρούς Ρομά.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό αναφέρει:

Αρχικά, απογευματινές ώρες της 4-8-2025 εντός οικισμού του Ασπροπύργου, 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα -3- ημεδαπούς, διαπληκτίστηκαν με έτερα άτομα με αφορμή τροχονομικό ζήτημα.

Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο μεταβαίνοντας σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, -3- άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος κατηγορούμενος, προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, ενήργησαν πλήθος πυροβολισμών προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εταιρεία, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διενήργησαν προανάκριση με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των -2- ατόμων ως εμπλεκομένων στο περιστατικό ενώ με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. τους εντόπισαν απογευματινές ώρες της 5-8-2025 εντός οικισμού του Ασπροπύργου και τους οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας.

Κατόπιν σε έρευνα στις οικίες των -2- συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

πιστόλι-ρέπλικα,

καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και

10 φυσίγγια.

Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.

Σημειώνεται ότι οι 2 συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκομένων συνεχίζονται.