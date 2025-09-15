Ασθενής σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 14χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10,8 χιλιόμετρα.

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Δευτέρας (15/09) στην Αμοργό.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ERTNEWS δήλωσε ότι «δεν είναι καθόλου ανησυχητικός, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς». «Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» κατέληξε ο κ. Λέκκας.