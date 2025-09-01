ΔΕΘ 2025: Ανοίγει τις πύλες της στις 6 Σεπτέμβρη – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Πάνω από 1.500 εκθέτες από όλο τον κόσμο θα βρεθούν στην 89η ΔΕΘ που ανοίγει τις πύλες της το επόμενο Σάββατο. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Η 89η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο (6/9) και θα διαρκέσει έως την Κυριακή (14/9), φιλοξενώντας περισσότερους από 1.500 εκθέτες από όλο τον κόσμο και πάνω από 200.000 επισκέπτες.

Η φετινή ΔΕΘ έχει έντονο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού. Κεντρική θέση έχουν οι ενότητες τεχνολογία, καινοτομία και έρευνα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης (academia). Ξεχωριστό τμήμα αφιερώνεται στον τομέα κινητικότητας – αυτοκίνησης (Auto Thessaloniki), ενώ είναι προγραμματισμένες και μια σειρά από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις.

Το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών στην 89η ΔΕΘ

Η 89η ΔΕΘ ξεκινάει το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.Ο πρωθυπουργός, το πρωί του Σαββάτου θα παραστεί στην δοξολογία των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ ενώ θα ακολουθήσει η συνάντηση με την διοίκηση και η βόλτα στα περίπτερα. Το βράδυ στις 20:00 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη ομιλία στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης ενώ το επόμενο μεσημέρι στις 13:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου.

Από την Πέμπτη (11/09) το απόγευμα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το βράδυ του Σαββάτου (13/09) θα παραχωρήσει την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την Κυριακή (14/09) ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου κλείνοντας με την παρουσία του το πολιτικό μέρος της 89ης ΔΕΘ.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης (10/9). Την Πέμπτη (11/9) στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στην Αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο Βελλίδειο την Πέμπτη (11/9), στις 19.30. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, όπου θα μιλήσει, στις 20.45, στην πολιτική συγκέντρωση του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.