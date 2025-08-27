Οι συναυλίες της ΔΕΘ 2025 – Από Πάολα και Πυξ Λαξ μέχρι Πάνο Βλάχο

Τα καθιερωμένα μουσικά ραντεβού της ΔΕΘ μάς υποδέχονται κάτω από το Τόξο στη νότια πύλη (ΧΑΝΘ) κάθε βράδυ, αμέσως μόλις κλείνουν οι πύλες της έκθεσης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έρχεται, και μαζί της πλησιάζει η στιγμή για τα μουσικά events που τη συνοδεύουν κάθε χρόνο. Φέτος η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ-HELEXPO, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του θεσμού το 1925, γεγονός που θα τιμηθεί με ειδικές εκδηλώσεις, ντοκιμαντέρ και δράσεις για όλες τις ηλικίες.

Οι συναυλίες της έκθεσης είναι δωρεάν προσαρμόζονται στις μουσικές τάσεις της εποχής, προσφέροντας ψυχαγωγία στους χιλιάδες επισκέπτες που συρρέουν για να απολαύσουν αγαπημένα ονόματα και πρωτοποριακά σχήματα της ελληνικής σκηνής, αλλά και διεθνείς συνεργασίες. Από pop και rock μέχρι jazz και έντεχνα ακούσματα, το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.

Ο Σάκης Ρουβάς, η Πάολα, οι Πυξ Λαξ, ο Πάνος Βλάχος, η Λένα Ζευγαρά αλλά και μία αφιερωματική συναυλία με κορυφαία ονόματα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, θα τραγουδήσουν κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, στην επετειακή διοργάνωση για τα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα.

Papadakis Press

Η Λένα Ζευγαρά με τους Alcatrash τραγουδούν το πρώτο βράδυ, ενώ οι Πυξ Λαξ σας υποδέχονται την αμέσως επόμενη μέρα.

Στη συναυλία που είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Σοφία Παπαζόγλου και ο Άγγελος Θεοδωράκης.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Πάνος Βλάχος θα σας διασκεδάσουν τα βράδια που ακολουθούν ενώ ο λατρεμένος από το ελληνικό κοινό, Σάκης Ρουβάς, θα ανέβει στο stage την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Τη σκυτάλη θα πάρει η Αναστασία το επόμενο βράδυ ενώ την αυλαία στις συναυλίες της ΔΕΘ 2025, θα ρίξει η μοναδική Πάολα, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Πάολα papadakispress.gr

Τις συναυλίες της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2025, παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.

Αναλυτικά:

Κυ 7/09 – Λένα Ζευγαρά & Alcatrash

Δε 8/09 – Πυξ Λαξ

Τρ 9/09 – 100 ΧΡONIA ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ. Η 89η ΔΕΘ τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα. Η ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης” θα ερμηνεύσει τα αθάνατα τραγούδια του σπουδαίου και διεθνούς φήμης συνθέτη με τις φωνές των Δημήτρη Μπάση, Ρίτας Αντωνοπούλου, Σοφίας Παπάζογλου και Άγγελου Θεοδωράκη.

Τε 10/09 – Πέτρος Ιακωβίδης

Πε 11/09 – Πάνος Βλάχος

Πα 12/09 – Σάκης Ρουβάς

Σα 13/09 – Αναστασία

Κυ 14/09 – Πάολα

ΔΕΘ: Δέκα θεματικά αφιερώματα που ξεχωρίζουν

Η 89η ΔΕΘ δεν περιορίζεται μόνο στις συναυλίες. Με δέκα θεματικά αφιερώματα, απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας και ενδιαφέροντος, προσφέροντας μια πολυδιάστατη εμπειρία.

Από το AutoThessaloniki, όπου παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στον κόσμο του αυτοκινήτου, έως το αφιέρωμα Akademia, που φέρνει πιο κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα στο ευρύ κοινό, η φετινή ΔΕΘ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σταυροδρόμι καινοτομίας, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας.

Δεν λείπουν αφιερώματα στη γαστρονομία, την ενέργεια και την κυκλική οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, καθώς και ειδικές ζώνες για τον πολιτισμό, τη δημιουργική οικονομία, τις περιφέρειες της Ελλάδας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και τις διεθνείς συμμετοχές. Το φετινό motto είναι ένα: 100 χρόνια ιστορίας, μια εβδομάδα γιορτής.

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την έναρξη της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».