Διακοπές ρεύματος σε 10 δήμους της Αττικής σήμερα (11/8) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα, Δευτέρα (11/08). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (11/8) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι και οι ώρες διακοπής

Δήμος Περιστερίου

ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΑΙΓΙΟΥ – ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ – ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ – ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ – ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ. Από 6:30:00 πμ έως 1:30:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΕΡΒΟΥ από κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΗΣΕΩΣ από κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΤΟΜΠΑΖΗ ΝΟ 10 από κάθετο: έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΝΟ 122 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΝΟ 122 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 10 από κάθετο: έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ

Ζυγά οδός: ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 118 – 116 – 114 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Παλλήνης

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ – ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ – ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΥΑΚΙΝΘΩΝ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. Από 8:00:00 πμ έως 10:00:00 πμ

ΓΕΡΑΚΑΣ – ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΛΥΤΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ – ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΜΙΛΗΣΗ ΝΙΚ. Από 8:00:00 πμ έως 3:00:00 μμ

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός: ΡΟΜΒΗΣ από κάθετο: ΚΛΕΙΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός: ΚΛΕΙΤΙΟΥ από κάθετο: ΡΟΜΒΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

Μονά οδός: ΑΧΑΡΝΩΝ από κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καισαριανής

Ζυγά οδός: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ από κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Ζυγά οδός: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Μοσχάτου

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Δήμος Μάνδρας

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ: ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΦΙ ΟΔΟΙ ΓΑΖΙΑΣ – ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ – ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ. Από 8:30:00 πμ έως 10:00:00 πμ

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΞ ΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ. Από 10:00:00 πμ έως 12:30:00 μμ

ΟΙΝΟΗ: ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΖΑ ΠΕΡΙΞ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Από 1:00:00 μμ 3:30:00 μμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΣΟΛΩΜΟΥ. Από 10:00:00 πμ έως 12:30:00 μμ

Δήμος Περάματος

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από κάθετο: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ από κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ από κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: “ΤΕΡΜΑ” από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Βύρωνα