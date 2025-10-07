Διακοπές ρεύματος σε 13 δήμους της Αττικής σήμερα (7/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (7/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη (7/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός:ΖΗΝΩΝΟΣ από κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 47 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ από κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ από κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΟΝΩΝΟΣ από κάθετο: ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΡΑΤΕΡΟΥ από κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΛΙΒΥΗΣ από κάθετο: ΚΡΑΤΕΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ από κάθετο: ΑΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ από κάθετο: ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ από κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΥΡΗ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΛΙΑ από κάθετο: Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από κάθετο: Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από κάθετο: Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ από κάθετο: ΤΣΟΛΙΑ έως κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ από κάθετο: ΦΛΕΜΙΓΚ έως κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ από κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Αμαρουσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Δήμος Βούλας

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ από κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΥΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ από κάθετο: ΑΡΓΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΑΛΥΟΣ από κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΥΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ από κάθετο: ΛΕΩΦ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΥΟΣ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ από κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 73 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 69 – 71 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 40 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Δήμος Κορυδαλλού

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ από κάθετο: Σ. ΒΕΜΠΟ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ από κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΟΥ από κάθετο: ΓΑΖΙΑΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από κάθετο: ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΝΑΛΗ από κάθετο: ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ από κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Νέας Σμύρνης

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΣΥΝΤ.ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: Θ.ΜΙΛΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:Θ.ΜΙΛΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Θ.ΜΙΛΗΣΙΟΥ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Νίκαιας

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΝΤΑΣ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΠΑΡ.ΣΑΝΤΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ απο κάθετο: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε έως κάθετο: ΠΑΡ.ΣΑΝΤΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε απο κάθετο: ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΔΟΞΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Μονά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΝΗΡΗΙΔΩΝ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Παλλήνης

ΠΑΛΛΗΝΗ – Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ – ΤΗΝΟΥ – ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΓΡΑΒΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΩΝ – ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ – ΤΗΝΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Δήμος Πειραιώς

Μονά οδός:ΧΙΟΥ 69 – 73 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΧΤΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΒΡΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Δήμος Περιστερίου – Πετρούπολης

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ – ΑΝΘΕΩΝ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΚΟΡΑΛΙΩΝ – ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ

Δήμος Ραφήνας

ΡΑΦΗΝΑ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ – ΒΑΡΒΟΓΛΗ – ΜΑΤΖΑΡΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΚΩΣΤΑ

Δήμος Σπάτων – Λούτσας

ΛΟΥΤΣΑ – Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ – ΧΑΡΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ – Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΑΚΤΑΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΛΟΥΤΣΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ – ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΣΤΥΛΙΔΟΣ – ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β – ΚΟΚΟΚΡΩΝΗ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

Δήμος Χαϊδαρίου

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ – ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ – Λ.ΑΘΗΝΩΝ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΥΠΑΤΗΣ, 5:30:00 μμ

Δήμος Χολαργού