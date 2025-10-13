Διακοπές ρεύματος σε 16 δήμους της Αττικής σήμερα (13/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής σήμερα (13/10). Οι ώρες που θα σημειωθούν.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα (13/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 3 Α από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 3 Β από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΟ 3 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΟ 1 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

Μονά οδός:ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΟ 3 από: 09:00 πμ έως: 03:30 μμ

Ζυγά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΝΟ 30 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 49 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠΑ.

Ζυγά οδός:ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ



Μονά οδός:ΔΙΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΛΕΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από:08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ



Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ



Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ



Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ



Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ



Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ



Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΠΟΗΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΝΟ 3 από: 01:30 μμ έως: 03:30 μμ

Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ.

ΕΚΑΛΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ απο κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΓΟΡΤΥΝΗΣ έως κάθετο: Λ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β’ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΗΣ απο κάθετο: Λ. ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΣΧΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΒΟΥΡΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΡΝΟΒΑ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 21 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά οδός:ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ απο κάθετο: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ έως κάθετο: Μ. ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑ

ΛΟΥΤΣΑ – ΑΝΔΡΟΥ – Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ – ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΑΡΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ – ΓΑΥΔΟΥ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ

ΙΛΙΟΥ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ – ΚΩΝ/ΛΕΩΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΗΜΑΘΕΙΑΣ – ΒΟΥΤΣΑΛΗ – ΠΕΤΤΑ – Λ.ΕΛΑΙΩΝ – ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ=ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΗΜΑΘΕΙΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – ΣΥΡΡΑΚΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – Β.ΗΠΕΙΡΟΥ – ΣΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ – ΛΕΩΝΙΔΟΥ – ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ – ΠΛΑΠΟΥΤΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΠΛΑΤΩΝΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ