Διακοπές ρεύματος σε 17 δήμους της Αττικής σήμερα (19/9) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (19/9). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή (19/9), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΜΕΡΤΖΗ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΙΑΔΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:30 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΘΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΦΡΙΔΘΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΔΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΡΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΓΕΡΑΚΙΟΥ απο κάθετο: ΧΩΡΕΜΗ έως κάθετο: ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΧΩΡΕΜΗ απο κάθετο: ΓΕΡΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΧΩΡΕΜΗ 76 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΚΛΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΚΡΑΤΟΥΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ.

Μονά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΗΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΤΕΖΩΝ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΠΕΤΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΖΑΧ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΛΑΡΑΚΗ, ΡΑΜΦΟΥ, ΠΑΓΑΝΕΛΗ.

Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ απο κάθετο: ΒΕΛΕΡΕΦΩΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 116 από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ έως κάθετο: ΒΕΛΕΡΕΦΩΝΤΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ

Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ απο κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 97 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 78 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 24 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 24 ΠΟΛ/ΚΙΑ από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 29 έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 26 – 28 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 61 έως κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 75 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟ 3 έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 37 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 37 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΣΗΣ.

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΑΙΝΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΗΒΗΣ 15 – 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΓΕΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΔΩΝΙΩΝ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ – ΑΡΓΟΥΣ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΣΕΛΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΦΙΛΙΑΤΗ – ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ – ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ – ΞΑΝΘΟΥ – ΑΓ.ΡΗΓΙΝΟΥ – ΕΥΡΩΤΑ – Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ – Γ.ΣΕΦΕΡΗ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – ΠΑΝΤΕΛΙΑ – ΣΚΟΥΦΑ – ΜΙΑΟΥΛΗ – ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΔΡΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΠΑΛΑΜΑ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΜΟΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΒΟΥΤΟΥ.

ΙΛΙΟΥ

ΒΥΤΙΒΥΛΙΑ – ΑΝΑΦΗΣ – ΠΟΛΕΜΗ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΗ – ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ – ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ