Δικηγόρος καταγγέλλει επίθεση στο Ειρηνοδικείο: “Με εξύβρισε χυδαία και με χτύπησε στο κεφάλι”

Η μαρτυρία δικηγόρου η οποία -όπως καταγγέλλει- δέχθηκε επίθεση από αντίδικο εντολέα της πελάτισσάς της, λίγο μετά την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (29/9) στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, όπου μια δικηγόρος καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση από αντίδικο εντολέα της πελάτισσάς της, λίγο μετά την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας για την επιμέλεια ανήλικου παιδιού.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Ζωή Σπυροπούλου, η οποία μίλησε σε εκπομπή του ΕΡΤnews, η επίθεση σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη της δίκης, τη στιγμή που εκείνη αποχωρούσε από την αίθουσα μαζί με την πελάτισσά της, τη μητέρα του παιδιού.

Όπως περιέγραψε, ο αντίδικος πλησίασε και άρχισε να την εξυβρίζει με χυδαίες εκφράσεις. Στη συνέχεια, της κατάφερε χαστούκι στο πρόσωπο, γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε και με την παλάμη στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος, οι παρευρισκόμενοι παρενέβησαν άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία καθώς και το ΕΚΑΒ.

Η ίδια υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν επικίνδυνη και ευχαρίστησε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρό του για τη στήριξη, δηλώνοντας: «Δεν έπαθα ανήκεστο βλάβη, όμως έπαθα μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μετά το χτύπημα πήγε να φύγει. Δεν γίνεται εν ώρα εργασίας να δεχόμαστε βία επειδή δεν αρέσει ο τρόπος με τον οποίο υπερασπιζόμαστε τους εντολείς μας», δήλωσε.

Η δικηγόρος κατέθεσε μήνυση και ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.