Δύο θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη – “Έσβησαν” στην άσφαλτο μια 23χρονη και ένας 57χρονος

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης με διαφορά λίγων ωρών σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους τους και την τοπική κοινωνία.

Δύο τροχαία δυστυχήματα με διαφορά λίγων ωρών σημειώθηκαν στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, ένας 57χρονος τουρίστας άφησε την τελευταία του πνοή στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Τετάρτης (10/9), όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και το ανάλογο προσωπικό, έφτασαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Ο 57χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ωστόσο, η τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης δεν έχει τέλος. Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9) μία 23χρονη, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή της στον επαρχιακό δρόμο των Μαλίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μηχανή της άτυχης κοπέλας, συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε ένας 27χρονος υπήκοος Αιγύπτου. Στον άνδρα έγινε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση των δικύκλων ερευνώνται από την τροχαία.