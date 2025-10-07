“Δύο χρόνια γενοκτονία” – Συγκεντρώσεις υπέρ του Παλαιστινιακού λαού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

“Δύο χρόνια γενοκτονία” – Συγκεντρώσεις υπέρ του Παλαιστινιακού λαού σε Αθήνα και ΘεσσαλονίκηΔιαβάζεται σε 4'
Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον Παλαιστινιακό λαό, στη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.
- 07 Οκτωβρίου 2025 20:47
“Λευτεριά στην Παλαιστίνη”. Αυτό είναι το μήνυμα που αντηχούσε στις διαδηλώσεις υπέρ του Παλαιστινιακού λαού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δύο χρόνια μετά την κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.
Οι συμμετέχοντες απαίτησαν το τέλος της γενοκτονίας, τη διακοπή του παράνομου αποκλεισμού και την απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα.
Με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποτέλεσαν ηχηρή έκφραση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, δύο χρόνια μετά την εκδήλωση του πολέμου στη Γάζα.
Στις πλατείες και τους δρόμους των δύο πόλεων, οι διαδηλωτές ζήτησαν το τέλος της αιματοχυσίας και την άμεση δράση της διεθνούς κοινότητας, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.
Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα ενάντια στην ισραηλινή επιθετικότητα και την πολιτική της γενοκτονίας που εφαρμόζεται στη Γάζα, απαιτώντας άμεση παρέμβαση για να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει την περιοχή.
Οι διαδηλώσεις είχαν ως κεντρικό αίτημα την άρση του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας, καθώς και την απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα μέσω της διακοπής των διπλωματικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων με το κράτος αυτό.
Τα αιτήματα και το μήνυμα των διαδηλωτών
Οι διαδηλωτές στηρίζουν τα εξής αιτήματα:
- Άμεσο τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα: Με τη μαζική καταστροφή ζωών και υποδομών, η ισραηλινή πολιτική επιδιώκει την ολική εκδίωξη των Παλαιστινίων, κάτι που οι συγκεντρωμένοι καταδίκασαν με έντονα συνθήματα και πανό.
- Άρση του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας: Η αλληλεγγύη στους πολίτες της Γάζας είναι πιο αναγκαία από ποτέ, με τους διαδηλωτές να απαιτούν το άνοιγμα των συνόρων και την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.
- Διακοπή των σχέσεων με το Ισραήλ: Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές απαιτούν την απομόνωση του Ισραήλ και την αναστολή των διπλωματικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων με το κράτος αυτό, στο πλαίσιο της καταδίκης των εγκλημάτων πολέμου και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.