Πώς το Ισραήλ μεταμόρφωσε τη Γάζα σε συντρίμμια μέσα σε δύο χρόνια

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ αφήνει πίσω του εικόνες απόλυτης καταστροφής από τις επιθέσεις του στη Γάζα. Βίντεο αποτυπώνει το πριν και το μετά.

Εδώ και δύο χρόνια, οι Παλαιστίνιοι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με σαρωτικούς βομβαρδισμούς, λιμό, θάνατο και επαναλαμβανόμενους εκτοπισμούς, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν ανελέητα τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 67.000 Παλαιστινίους, και έχει τραυματίσει σοβαρά σχεδόν 170.000, μια γενοκτονία που διαπράττεται σε ζωντανή μετάδοση, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί αμήχανα.

Πλάνα του Associated Press πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου, αποτυπώνουν την εικόνα της καταστροφής στη Γάζα. Ο πόλεμος έχει καταστρέψει ουσιαστικά ολόκληρη την περιοχή.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αφήνοντας πίσω κι άλλους νεκρούς.

Τα τελευταία δύο χρόνια, είδαμε τη σταδιακή εξαφάνιση των περισσότερων κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και την καταστροφή μεγάλου μέρους των δρόμων, των αγροτικών εκτάσεων και των ανοιχτών χώρων της, από τα πάρκα μέχρι τους ελαιώνες και τις δασικές εκτάσεις.

Εικόνες καταστροφής στη Νουσέιρατ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας 2025 Abdel Kareem Hana/AP Photo

Στην αρχή του πολέμου, μεμονωμένα κτίρια ήταν στόχοι του Ισραήλ. Στη συνέχεια, ισοπέδωσε ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών, ολόκληρες γειτονιές, ολόκληρες πόλεις. Αυτό που πλέον κυριαρχεί είναι μια μάζα από χώμα και χαλάσματα, απλωμένη σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η εικόνα της Γάζας σήμερα, είναι κάτι παραπάνω από αποκαρδιωτική. Γειτονιές που τα προηγούμενα χρόνια έσφυζαν από ζωή, είναι πλέον ισοπεδωμένες. Οι κάτοικοί τους, εκτοπισμένοι.

Η πόλη της Γάζας – η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό τον τελευταίο μήνα περίπου – εξακολουθεί να υφίσταται συνεχείς κατεδαφίσεις κτιρίων και βομβαρδισμούς.

Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας 2025 Abdel Kareem Hana/AP Photo

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, από τις 2 Οκτωβρίου, περίπου το 60% των κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τις 12 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το CBC.

Το ποσοστό αυτό σηματοδοτεί σημαντική αύξηση από το 13% περίπου τον Νοέμβριο του 2023, ένα μήνα μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Παλαιστίνιοι απλώνουν τα ρούχα τους ανάμεσα στα χαλάσματα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, στη γειτονιά της Τζαμπάλια AP Photo/Jehad Alshrafi

Η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο εξακολουθεί να είναι η πόλη της Γάζας και η περιβάλλουσα επαρχία της Γάζας, όπου περίπου το 74% των κτιρίων έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, ενώ εκατοντάδες άλλα εκτιμάται ότι έχουν στοχοποιηθεί και κατεδαφιστεί τον τελευταίο μήνα, κατά την τελευταία ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Από την πλευρά του ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι περίπου το 78% όλων των κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές μέχρι τις 8 Ιουλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε τις τελευταίες ενέργειες του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας ως «συστηματική καταστροφή».