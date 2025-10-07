Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Άφαντος παραμένει ο δράστης – “Κλειδί” οι μαρτυρίες

Τα προσωπικά κίνητρα φαίνεται να έχουν κυρίαρχη θέση χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες.

Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Καλαμάτας μαζί με τους συναδέλφους του από το κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει κατέβει στη Μεσσηνία για να βοηθήσει στις έρευνες.

Εξαιτίας της έλλειψης βιντεοληπτικών υλικών, οι Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό περισσότερες μαρτυρικές καταθέσεις, μέσω των οποίων θα ανακαλύψουν τυχόν κενά και ίσως τα κίνητρα του διπλού φονικού, η ανακάλυψη των οποίων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποκάλυψη και τυχόν υπόπτων. Από την έως τώρα ανάλυση κάποιων βιντεοληπτικών υλικών στη διαδρομή και κάποιες μαρτυρίες, οι Αρχές καταλήγουν ότι ο δράστης έφτασε και διέφυγε με το σκούτερ μόνος, όμως δεν μπορούν να διακρίνουν πινακίδες και αν αυτές υπήρχαν.

Τα προσωπικά κίνητρα φαίνεται να έχουν κυρίαρχη θέση χωρίς να εξαιρούνται άλλες πιθανότητες, όπως οι οικονομικές διαφορές, αν και μέχρι τώρα δεν προκύπτει τα θύματα να χρωστούσαν πουθενά, μοιραία όμως στην παρούσα φάση, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να εξαιρέσουν καμία πιθανότητα. Το μόνο κίνητρο που έχει εξαιρεθεί εξ αρχής είναι αυτό της ληστείας, αφού τα θύματα δεν απειλήθηκαν για τα χρήματά τους και ο δράστης δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτά.

Ως προς τη διαθήκη του, ο 68χρονος ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα ορίσει δικαιούχους τον 60χρονο φίλο του που επίσης δολοφονήθηκε και τον ανιψιό του που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θανάτου ενός δικαιούχου, η νομοθεσία προβλέπει πως δικαιούχοι γίνονται οι αμέσως επόμενοι συγγενείς του εκλιπόντος.

Ως προς τη μαρτυρία του ανιψιού, εκείνος ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο δράστης ήταν νεαρός, πιθανόν ακόμη και ανήλικος, με πολύ ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, φορούσε κουκούλα μπλούζας στο κεφάλι, αλλά είχε ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και όταν εισήλθε το βράδυ στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, στράφηκε προς τον 68χρονο, τον οποίο ρώτησε σε σπαστά αγγλικά αν υπήρχε δωμάτιο και στην αρνητική απάντηση που δέχτηκε, έβγαλε το όπλο του, περίστροφο μικρού διαμετρήματος όπως καταλήγουν οι αστυνομικοί και πυροβόλησε εναντίον του ιδιοκτήτη, σωριάζοντάς τον νεκρό.

Ο 60χρονος επιστάτης και σύντροφος του θύματος προσπάθησε να τρέξει και ο δράστης γύρισε προς εκείνον και τον πυροβόλησε πισώπλατα σωριάζοντάς τον και εκείνον νεκρό στο έδαφος. Κατά τη διαφυγή του αντιλήφθηκε τον αυτόπτη μάρτυρα και ανιψιό του θύματος και πυροβόλησε και εναντίον, όμως η βολίδα κατέληξε σε δέντρο.

Ο ιδιοκτήτης είχε πριν έναν μήνα δεχτεί και πάλι επίθεση από άγνωστο δράστη με αεροβόλο και από απόσταση, όπου είχε τραυματιστεί ελαφρά και τότε πάλι είχε πει στις Αρχές πως δεν είχε προηγούμενα ή προστριβές με κάποιον. Εξετάζεται λοιπόν, μεταξύ άλλων, αν τα δύο περιστατικά σχετίζονται ή όχι.