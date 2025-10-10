Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Εξετάζεται ως ύποπτος ο 48χρονος που ειδοποίησε τις Αρχές

Δεν έπεισε τις Αρχές με τις εξηγήσεις που έδωσε για όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας του 31χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, ο 48χρονος που ειδοποίησε την αστυνομία.

Ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, εξετάζεται ο 48χρονος που ειδοποίησε τις Αρχές.

Ειδικότερα, σε διαμέρισμα 1ου ορόφου κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σεράφη και Χάλης βρέθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας “Ζ”, δεμένος με πλαστικά δεματικά και χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος Ουκρανός και -επίσης χτυπημένος- ένας 48χρονος ομοεθνής του που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, η προέλευση των οποίων ελέγχεται από τις Αρχές, καθώς θεωρείται ότι ίσως προέρχονται από έκνομες δραστηριότητες.

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα Eurokinissi

Τι είπε ο 48χρονος στους αστυνομικούς

Ο 48χρονος, που ειδοποίησε τις Αρχές για τον ομοεθνή του και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εισέβαλαν στο σπίτι τέσσερα άτομα, τους έδεσαν και τους χτύπησαν, κάτι που, ωστόσο, δεν φαίνεται να έπεισε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί ερευνούν αν προηγήθηκε της δολοφονίας κάποιο επεισόδιο ανάμεσά τους.

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα Eurokinissi

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε -από την ακαμψία της σορού- ότι ο χρόνος θανάτου του 31χρονου ήταν κοντά στην ώρα που ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.