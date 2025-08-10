Εκατοντάδες διαδηλωτές φωνάζουν “Λευτεριά στην Παλαιστίνη” από το Σύνταγμα

Το NEWS 24/7 στο Σύνταγμα για τη μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον λαό της Παλαιστίνης. Περισσότερες από 100 κινητοποιήσεις σε κάθε γωνιά της χώρας.

Λίγο μετά τις 20:00 ξεκίνησε στο Σύνταγμα η μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης. Η προσέλευση είναι μεγάλη και οι εκατοντάδες πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί φωνάζουν με μια φωνή «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό λαό, στην πλατεία Συντάγματος EUROKINISSI

Διαδήλωση για την Παλαιστίνη στο Σύνταγμα INTIME NEWS

Διαδήλωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό NEWS 24/7

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του March to Gaza από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γαύδο, σήμερα, Κυριακή (10/8), όλη η Ελλάδα βγαίνει στους δρόμους για να δείξει την αλληλεγγύη της στον Παλαιστινιακό λαό. «Όπου κι αν βρισκόμαστε, σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία, κάθε νησί, κάθε σοκάκι, κάθε πόλη, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, φωνάζουμε για το δίκιο και την Παλαιστίνη» προτρέπει η πρωτοβουλία και η απάντηση είναι εντυπωσιακή.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό λαό, στην Θεσσαλονίκη EUROKINISSI

Συγκέντρωση για την Παλαιστίνη στη Γαύδο EUROKINISSI

Σε 105 μέρη της χώρας, από μεγαλουπόλεις μέχρι νησιά και μικρά χωριά, έχουν διοργανωθεί διαδηλώσεις με βασικά αιτήματα: την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

Ήδη από το πρωί καταφθάνουν οι πρώτες εικόνες από τις συγκεντρώσεις και δράσεις αλληλεγγύης που έχουν πραγματοποιηθεί σε Άγιο Νικόλαο, Λέρο, Μέτσοβο, Πάτμο, Ύδρα, Σπήλι, Ροδάκινα Ρεθύμνου, Μηλιές Πηλίου, Έδεσσα, Φοινικούντα, Πόρτο Ράφτη και Νέοι Πόροι Πιερίας.

Οι συγκεντρώσεις συνεχίστηκαν, με εικόνες να φτάνουν από τα σοκάκια της Σαντορίνης μέχρι τις πλατείες της Θεσσαλονίκης και τα λιμάνια όλης της χώρας. Από τους αμμόλοφους της Γαύδου μέχρι τα βουνά της Ηπείρου.

Όπως δηλώνει η πρωτοβουλία March to Gaza: «H 10η Αυγούστου είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στην Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το γενοκτονικό κράτος, χωρίς καμία ντροπή, την ώρα, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη, η χώρα μας στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και απαιτεί άμεσα την διακοπή κάθε συμμαχία […] Όλος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης».