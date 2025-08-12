Εκκενώνονται Κέντρα Υγείας λόγω των φωτιών – Διακομιδές πολιτών σε νοσοκομεία

Εκκενώνονται λόγω των πυρκαγιών και των συνεχών μηνυμάτων 112 διάφορα Κέντρα Υγείας, ενώ πολίτες και ασθενείς μεταφέρονται σε άλλες μονάδες.

Σε πύρινο κλοιό είναι η χώρα, με τις φωτιές να καίνε ανεξέλεγκτες, κυρίως, στις περιοχές της Αχαΐας, της Χίου και της Πρέβεζας, όπου η νύχτα θα είναι δύσκολη.

Πραγματοποιούνται συνεχείς εκκενώσεις σε πολλές περιοχές, καθώς μηνύματα από το 112 φτάνουν διαρκώς στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν.

Μεταξύ άλλων, εκκενώνονται και Κέντρα Υγείας, ενώ διενεργούνται διακομιδές πολιτών σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση:

Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού.

Το Νοσοκομείο Χίου βρίσκεται σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με πόνο στη μέση απο πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30′ προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών.

Επίσης, δύο ασθενείς και το προσωπικό του Κέντρου υγείας Κάτω Αχαΐας, απομακρύνονται προληπτικά από τις εγκαταστάσεις της υγειονομικής μονάδας μετά το μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής και μετακινούνται προς Βάρδα.

Το κέντρο υγείας της Βάρδας, όπως και αυτό της Γαστούνης, μαζί με τα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου, έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή με απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περίπτωση που χρειαστεί να υποδεχθούν περιστατικά. Υπενθυμίζεται ότι η οδική επικοινωνία με την Πάτρα έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Διακομιδές πολιτών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας από τις πυρκαγιές

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 10 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομισθεί:

7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.

Αιτωλοακαρνανία

Περιοχή Σταμνά:

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό) διακομίζονται στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 6 ασθενοφόρα.

Αρχικά διακομίσθηκαν 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού, 4 άτομα διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Λόγω προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Φιλιππιάδας, 4 άτομα διακομίζονται επίσης στο ΓΝ Άρτας.

Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίζονται 3 περιστατικά παραπληγικών ατόμων (το 1 υπό χορήγησή Οξυγόνου) προς το ΓΝ Άρτας.

Χίος

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα.