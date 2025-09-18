Έκλεισαν οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”

Kλειστοί θα μείνουν οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” λόγω των συγκεντρώσεων για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Οι αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και πορείες.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” θα παραμείνουν κλειστοί σήμερα, Πέμπτη, από τις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Θυμίζουμε ότι την Πέμπτη πραγματοποιείται συγκέντρωση στις 17:30 στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε το 2013 από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και πορείες

Στην μνήμη του αντιφασίστα μουσικού πραγματοποιείται σήμερα συγκέντρωση στις 17:30 στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι «παρεκτροπή», αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία του Πειραιά να δώσουν δυναμικό, μαχητικό «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα για τα 12 χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου από τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.

Δώδεκα χρόνια μετά, δεν ξεχνάμε. Δεν συγχωρούμε. Έχουμε δώσει όρκο ότι δεν θα αφήσουμε να ξαναβγούν από τα λαγούμια τους. Είμαστε σε επαγρύπνηση. Εναντιωνόμαστε στο σύστημα που τους θρέφει, που αξιοποιεί τον φασισμό για να κρατά υποταγμένους τους εργαζόμενους, για να επιβάλλει την αντιλαϊκή του πολιτική και να στέλνει τους λαούς να σκοτώνονται στους πολέμους του».

Στο συλλαλητήριο καλούν επίσης μια σειρά σωματεία και φορείς ζητώντας την αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας με την οποία αποφυλακίστηκε για «λόγους υγείας» ο Νίκος Μιχαλολιάκος ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και στις παρακάτω περιοχές: