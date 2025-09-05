Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ οι αγροτοκτηνοτρόφοι – Ζητούν απαντήσεις από τον πρωθυπουργό

Σε αποκλεισμό του ΒΟΑΚ προχώρησαν αγροτοκτηνοτρόφοι από όλη την Κρήτη, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση των πληρωμών τους και τη σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στον πρωτογενή τομέα.

Στο κλείσιμο του ΒΟΑΚ στο ύψος της Παντάνασσας, προχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου που πραγματοποιούν κινητοποίηση.

Στέλνοντας μήνυμα ότι άδικα στοχοποιούνται οι Κρητικοί αγροτοκτηνοτρόφοι με επίκεντρο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσαν ότι θα πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα των πληρωμών τους και να λύσει μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και που -όπως τονίζουν- απειλούν τον πρωτογενή τομέα.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραμείνουν επ’ αόριστον πάνω στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, κρατώντας τα δύο ρεύματα κλειστά, αναμένοντας -όπως λένε- απαντήσεις και δεσμεύσεις στα αιτήματά τους από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αύριο στην ΔΕΘ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκος ζήτησε συγνώμη από το κοινό που ταλαιπωρείται ήδη λόγω του κλεισίματος του ΒΟΑΚ. Στο σημείο βρίσκεται και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.