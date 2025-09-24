Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο στο Ηράκλειο – Τραυματίστηκε ένας άνδρας

Ισχυρή έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε καφενείο στο Ηράκλειο. Ένας τραυματίας.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου νωρίτερα το μεσημέρι τη Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μεταδίδει το Creta24. Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρώς ένας άνδρας, τον οποίο απεγκλώβισε η πυροσβεστική. Επίσης προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, εντός του καταστήματος.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση αλλά και σε παράπλευρα καταστήματα.