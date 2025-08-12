Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών – Κορίνθου: Άνοιξαν δύο λωρίδες προς Κόρινθο

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου, μετά την εκτροπή φορτηγού στα διόδια της Ελευσίνας.

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά από εκτροπή φορτηγού στα διόδια της Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.