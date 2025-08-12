Αθηνών – Κορίνθου: Κυκλοφοριακό χάος λόγω εκτροπής φορτηγού

Στη διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησε η Τροχαία μετά από εκτροπή φορτηγού στα διόδια της Ελευσίνας. Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προχώρησε η Τροχαία λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το οδόστρωμα.

Λόγω του τροχαίου, τα αυτοκίνητα κατευθύνονται προς την παλιά εθνική οδό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους οδηγούς.