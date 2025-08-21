Ελλείψεις εργαζομένων… αλλά και 253.364 άνεργοι μεταξύ 30-44 ετώ

Ελλείψεις εργαζομένων… αλλά και 253.364 άνεργοι μεταξύ 30-44 ετώΔιαβάζεται σε 2'
Στους 795.588 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο.
- 21 Αυγούστου 2025 14:26
Αναλυτικά, σε 795.588 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 53.014 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο του 2025.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από το σύνολο των 795.588 ατόμων, 426.724 άτομα (ποσοστό 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανήλθαν σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).
Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 253.364 άτομα (ποσοστό 31,8%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 359.845 άτομα (ποσοστό 45,2%).