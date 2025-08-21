Ελλείψεις εργαζομένων… αλλά και 253.364 άνεργοι μεταξύ 30-44 ετώ

Στους 795.588 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούλιο.

Αναλυτικά, σε 795.588 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 53.014 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από το σύνολο των 795.588 ατόμων, 426.724 άτομα (ποσοστό 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 253.364 άτομα (ποσοστό 31,8%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 359.845 άτομα (ποσοστό 45,2%).