Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα

Με τον χειρότερο τρόπο συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κερατέα Αττικής, με τις αρχές να ανακοινώνουν τον θάνατο ενός ηλικιωμένου.

Τραγική εξέλιξη στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα και μαίνεται ανεξέλεγκτη με φορά προς τον νότο, προς την Ανάβυσσο.

Με τις φλόγες να έχουν τυλίξει αρκετά σπίτια προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές, καθώς και να έχουν κάψει αρκετά στρέμματα, λίγο μετά τις 18:00 ανακοινώθηκε ανθρώπινη απώλεια.

Όπως είπε κατά την ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου σε πετρόχτιστη κατοικία στο Τογάνι Κερατέας και ενώ είχαν μεταβεί στο σημείο μετά από ενημέρωση για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Τον αναζήτησαν οι δικοί του και εν τέλει εντοπίστηκε η σορός του.

Σημειώνεται, πάντως, πως δεν είχε εκδοθεί 112 για εκκένωση της περιοχής.

Την ίδια ώρα, η φωτιά στην περιοχή μαίνεται ανεξέλεγκτη και καίγονται σπίτια, με τα μηνύματα εκκένωσης να διαδέχονται το έναν το άλλο.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν την προσπάθεια κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του METEO, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς θα παραμείνουν ιδιαίτερα δυσμενείς έως και αργά το απόγευμα (19:00/20:00) της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, ενώ αναμένεται μικρή βελτίωση τις νυχτερινές ώρες.

Κύριος παράγοντας είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή οι οποίοι θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις (7-8 μποφόρ) έως και αργά το απόγευμα (19:00/20:00) της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, παρουσιάζοντας στη συνέχεια μικρή εξασθένηση (5-6 μποφόρ) έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.

Η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση, αναφέρει το METEO.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 (21:00/22:00) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 (01:00/02:00), ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε περιοχές όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι τις νυχτερινές ώρες.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι ριπές του ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα στις 18:00, και στις 21:00 της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, αλλά και στις 00:00 και στις 03:00 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.