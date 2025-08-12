Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου

Ποια ονόματα περιλαμβάνει σήμερα το εορτολόγιο.

Σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη γνωστή γιορτή. Ωστόσο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά την Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως, καθώς και τη μνήμη της μάρτυρος Κορωνάτου. Ανάμεσα στους τιμώμενους Αγίους είναι και η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα.

Η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα

Η Αγία Ευδοκία, όπως αναφέρει το Saint.gr, ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το 401 μ.Χ. Σπούδασε με τον καλύτερο τρόπο γραμματική, ρητορική και φιλοσοφία. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, ολόκληρη η περιουσία πέρασε στους αδελφούς της, ενώ εκείνη έλαβε μόλις 100 χρυσά νομίσματα.

Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει τα κληρονομικά της δικαιώματα, γνώρισε, μέσω της αδελφής του, τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β’. Η Πουλχερία, γοητευμένη από τα σπάνια χαρίσματα της νεαρής Αθηναίας, οργάνωσε τον γάμο τους. Πριν από αυτό, η Αθηναΐδα –όπως ονομαζόταν τότε– βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ευδοκία.

Γυναίκα σεμνή και ευσεβής, δεν αναμείχθηκε στις βασιλικές υποθέσεις. Η αγάπη της για την πίστη την οδήγησε στην επιθυμία να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, κάτι που πραγματοποίησε με μεγάλη συγκίνηση. Όμως, όταν επέστρεψε στη Βασιλεύουσα, βρέθηκε αντιμέτωπη με συκοφαντίες που ψυχράνθηκαν οι σχέσεις της με τον αυτοκράτορα.

Με την άδειά του, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ιερουσαλήμ, όπου ίδρυσε πολλά μοναστήρια και αφιέρωσε τη ζωή της στην προσευχή, τη μελέτη και την ευσέβεια. Εκεί παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό, αφήνοντας πίσω της ένα έργο πίστης και ταπεινοφροσύνης.