Επεισόδια στη Βοιωτία: Αγρότες περικύκλωσαν τον Κώστα Τσιάρα

Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης εξελίχθηκε στη Βοιωτία η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης παρουσία διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου.

Επεισόδια ξέσπασαν το πρωί της Τρίτης (07/10) στη Λιβαδειά, όταν οι αγρότες της Βοιωτίας επιχείρησαν να προσεγγίσουν το διοικητήριο, όπου ήταν προγραμματισμένη η παρουσίαση του τοπικού σχεδίου Ανάπτυξης.

Οι αγρότες, που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στον κόμβο του Νοσοκομείου, ξεκίνησαν πορεία με τα τρακτέρ τους προς την αίθουσα που θα διεξαγόταν η σύσκεψη.

Τα επεισόδια έγιναν πιο έντονα μεταξύ αγροτών και Αστυνομικών με την έλευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών, με τους αγρότες να καταφέρνουν και να σπάνε τον αστυνομικό κλοιό, περνώντας με τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου.

Στη συνέχεια, εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον υπουργό, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική προσέγγιση των αγροτικών ζητημάτων.

Στο τέλος, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη στην οποία είχαν προσκληθεί, καταγγέλλοντας την επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος.