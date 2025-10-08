Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι – Στο ΓΝΑ δύο πιλότοι

Πτώση διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους σημειώθηκε στο Τατόι το πρωί της Τετάρτης (08/10). Στο νοσοκομείο οι δύο πιλότοι.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (08/10) στην αεροπορική βάση Τατοΐου μετά από συμβάν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απογείωση ο ένας τροχός έσπασε με αποτέλεσμα την πτώση του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, που παρελήφθησαν από ασθενοφόρο και διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, έχοντας τις αισθήσεις τους. Αυτήν την ώρα υποβάλλονται σε εξετάσεις ενώ η κατάσταση του ενός πιλότου κρίνεται κρίσιμη.

To σημείο έχει αποκλειστεί και στρατιωτικά οχήματα περιφρουρούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αναμένεται να ελεγχθούν από πραγματογνώμονες.

Πτώση διθέσιου, εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, στο αεροδρόμιο του Τατοΐου

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για διθέσιο αεροσκάφος P2002-JF, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο, το οποίο και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων.

Το περιστατικό κατεγράφη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης συντήρησης, με πλήρωμα δύο χειριστές και χωρίς εκπαιδευόμενο.

