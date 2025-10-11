Επίθεση με πιρούνι: Την κάρφωσε πάνω από 110 φορές – Βαρύ το ποινικό μητρώο του δράστη

Δεκάδες συλλήψεις είχαν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια εναντίον του δράστη που επιτέθηκε με πιρούνι εναντίον της 37χρονης συζύγου του.

Βαρύτατο το ποινικό παρελθόν του δράστη που επιτέθηκε με πιρούνι στην 37χρονη -τριών μηνών έγκυο- σύζυγό του.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μέσα σε 13 χρόνια ο σύζυγος του θύματος είχε συλληφθεί 12 φορές. Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ήταν σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Μάλιστα, η επίθεση έλαβε χώρα την ίδια μέρα με την αποφυλάκιση του συζύγου της.

Οι κινήσεις του δράστη πριν την επίθεση καταγράφηκαν και σε βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται να καταναλώνει ποσότητα αλκοόλ, λίγα λεπτά πριν την τραυματίσει.

“Εκατοντάδες χτυπήματα – Θαύμα πώς γλίτωσε”

“Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν όλο το πρόσωπό της χτυπημένο. Πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος, μάλλον ήθελε να τη σκοτώσει. Είναι θαύμα πώς γλίτωσε. Μας είπε ότι βγήκε γυμνή στο δρόμο και φώναζε βοήθεια και κάποιοι γείτονες κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έτσι σώθηκε. Αυτό το φρικτό περιστατικό που είδαμε με εκατοντάδες χτυπήματα από πιρούνι… είναι θαύμα πώς γλίτωσε” περιέγραψε ο γιατρός της 37χρονης εγκύου, μιλώντας στο Mega.

“Ήταν αιμόφυρτη, τα μάτια της σε κακή κατάσταση. Τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της. Είναι τριών μηνών έγκυος και ευτυχώς το έμβρυο δεν κινδυνεύει” είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Το χρονικό του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο 43χρονος επιτέθηκε στη 37χρονη σύζυγό του με ένα πιρούνι χτυπώντας τη στο πρόσωπο, καταφέρνοντας χτυπήματα στο δεξί της μάτι καθώς και στα ζυγωματικά.

Η γυναίκα, αιμόφυρτη, έφτασε αργά το ίδιο βράδυ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και πλέον νοσηλεύεται στη Μαιευτική κλινική.

Η 37χρονη κατήγγειλε το περιστατικό την Τετάρτη (8/10) και οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη.