Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών του Οδοντωτού – Ακινητοποιήθηκε σε δύσβατο σημείο

Επιβάτες κάλεσαν το 112 .Η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη σε δύσβατη περιοχή.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών από την αμαξοστοιχία του Οδοντωτού από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συρμός των 15:05 από το Διακοφτό υπέστη βλάβη στα μισά της διαδρομής σε δύσβατο σημείο στο 6,200 χλμ κοντά στη θέση Νιάματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται καθ΄ οδόν προκειμένου να μεταφέρουν τους επιβάτες στο σταθμό του Διακοφτού.