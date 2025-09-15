“Επιχείρηση Καλυψώ” στο λιμάνι του Πειραιά – Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορεί έξι άτομα για παράνομες εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στην ΕΕ. Περισσότερα από 2.400 κοντέινερ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων για την εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που εισάγουν παράνομα κινέζικα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατάσχεσε 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική κρατική επιχείρηση COSCO. Τα κοντέινερ περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά πατίνια, υφάσματα και υποδήματα. Αυτή η κατάσχεση αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της ΕΕ.

Το δίκτυο για την αποφυγή των τελωνειακών δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα είχε διαρκέσει τουλάχιστον οκτώ χρόνια, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ σε δασμούς και 450 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ, στερώντας σημαντικά έσοδα από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με την EPPO.

Έπειτα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ΑΑΔΕ και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν για απάτες που προκάλεσαν ζημία άνω των 871.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Επιπλέον, τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορούνται για απάτες που αφορούν επίσης πάνω από 871.000 ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς και φόρους. Την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους εκτελωνιστές συνελήφθη, ενώ άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι τελούν υπό κράτηση από τον περασμένο Ιούνιο.

Τι “ξεσκέπασε” η επιχείρηση “Καλυψώ”

Σύμφωνα πάντα με το Politico, η έρευνα -που είχε την ονομασία “Καλυψώ” και έγινε υπό την ευρωπαϊκή Εισαγγελία- στόχευε σε εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται όλη τη διαδικασία εισαγωγής και διανομής προϊόντων από την Κίνα στην ΕΕ, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττοντας μεγάλη κλίμακας απάτη με ΦΠΑ.

Η έρευνα αφορά υφάσματα, υποδήματα, ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικά πατίνια και άλλα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα. Αυτά τα δίκτυα, που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, όπως αναφέρεται στη σχετική επίσημη ανακοίνωση, εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και φέρεται να στέλνουν τα κέρδη πίσω στην Κίνα.

«Αυτά τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα εξειδικεύονται σε αυτήν την απάτη για πολλά χρόνια» δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι.

«Η Επιχείρηση Καλυψώ στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εγκληματίες: οι κανόνες έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Πλέον, πρέπει να μετατρέψουμε αυτήν την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική εργασία. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε όλη την περιοχή της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» πρόσθεσε η Κοβέσι.

Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν ανοίξει μόνο περιορισμένο αριθμό κοντέινερ, αλλά η αξία του περιεχομένου τους εκτιμάται σε 250 εκατομμύρια ευρώ.

Περίπου 500 από τα κοντέινερ περιέχουν ηλεκτρικά πατίνια. Από αυτά, τα 360 δεν είχαν ακόμη δηλωθεί στο τελωνείο. Ωστόσο, με βάση τη γνωστή μέθοδο λειτουργίας των εγκληματικών οργανώσεων, οι εισαγγελείς υποθέτουν ότι τα προϊόντα αυτά θα είχαν δηλωθεί λανθασμένα και σε μικρότερη ποσότητα, για να αποφευχθούν οι δασμοί για τις εισαγωγές από την Κίνα.

Με βάση τα πρώτα στάδια της έρευνας, μόνο το 10-15% των ηλεκτρικών πατινιών σε κάθε κοντέινερ δηλώθηκε σωστά. Έτσι, η ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ από αυτά εκτιμάται σε 25 εκατομμύρια ευρώ σε μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς και σε 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.

Υπάρχει η υποψία ότι οι τελωνειακοί πράκτορες που ελέγχονται δήλωναν την ίδια ποσότητα κοντέινερ για εισαγωγή σε μηνιαία βάση επί χρόνια.